La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, protagonizó este jueves un nuevo cruce en la red social X con Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, a raíz de cuestionamientos vinculados al presupuesto de la Cámara alta.

El intercambio se originó luego de que Márquez criticara una declaración pública de Villarruel, en la que advertía que el Senado podría entrar en déficit si el Poder Ejecutivo no actualiza las partidas destinadas a su funcionamiento. En ese marco, el escritor publicó un mensaje con fuertes expresiones contra la conducción del cuerpo legislativo.

Ante esos dichos, Villarruel respondió desde su cuenta personal con un tono irónico y crítico. “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Qué existencia más triste debe tener”, escribió, y agregó que reza “por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros”.

En un segundo mensaje, la vicepresidenta profundizó su postura al señalar que “reza por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes”, y sostuvo que muchas de las exigencias que se le realizan “no dependen” de su función, mientras que aquellas que sí lo hacen “las está llevando adelante”.

El cruce volvió a exponer diferencias internas en el espacio gobernante y se dio en un contexto de debate por el ajuste de partidas presupuestarias en distintos ámbitos del Estado.