Milei celebró la sanción del Presupuesto 2026
El Presidente festejó la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal con un mensaje en redes tras la votación en el Senado.
El oficialismo llega al Senado con los votos para aprobar el proyecto en general, pero persisten dudas por artículos sensibles vinculados a educación y ciencia.Política 26/12/2025SOFIA ZANOTTI
El bloque de La Libertad Avanza buscará este viernes avanzar en el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal en el Senado, en lo que representa el último paso legislativo para el oficialismo. Sin embargo, a pocas horas del debate, aún persisten algunas definiciones clave.
La bancada que conduce Patricia Bullrich tendría asegurados más de 45 votos para la aprobación en general, aunque el foco de la discusión se concentra en el artículo 30. Ese punto comenzó a generar objeciones dentro de sectores aliados, entre ellos la Unión Cívica Radical y legisladores del peronismo federal.
Según trascendió, cuatro senadores del espacio Convicción Federal acompañarían el proyecto en general, pero rechazan ese artículo por su impacto en el financiamiento educativo y científico. En la misma línea se ubican los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, de acuerdo a fuentes parlamentarias.
En este contexto, la votación del artículo 30 dependerá en gran medida del número de ausentes durante la sesión, ya que una menor presencia podría reducir el umbral de votos necesarios para su aprobación. Si el texto sufre modificaciones, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados, que ya tiene previstas sesiones para los días 29 y 30 de diciembre, o bien para el 5 de enero.
Negociaciones y escenarios
Una de las alternativas que evalúa el oficialismo es votar el Presupuesto por capítulos, modalidad utilizada en Diputados. No obstante, esta estrategia implica el riesgo de que se caigan artículos vinculados al financiamiento de universidades nacionales y del sistema educativo en general.
El artículo 30 propone derogar disposiciones que establecen un piso del 6% del PBI para educación, el aumento progresivo del presupuesto científico hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032 y el 0,2% de los gastos corrientes destinados a la educación técnica.
Más allá de este punto, el resto del articulado no presenta mayores obstáculos. El Presupuesto prevé un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar oficial de 1.423 pesos para diciembre de 2026, aunque en el propio oficialismo reconocen que estos valores podrían quedar desactualizados.
En cuanto al respaldo político, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y aliados, además del acompañamiento de sectores del radicalismo, el PRO y bloques provinciales. Convicción Federal aporta cinco legisladores, aunque uno de ellos, Fernando Rejal, aún no definió su voto por la postura crítica del gobernador riojano Ricardo Quintela.
Este escenario anticipa uno de los primeros quiebres importantes dentro del peronismo en el Senado, entre los gobernadores dialoguistas y el sector que responde a Cristina Kirchner, representado en la Cámara alta por el bloque que preside José Mayans.
El poroteo final
De acuerdo a las estimaciones oficiales, votarían a favor en general Fernando Salino, Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, todos alineados con sus respectivos gobernadores. La incógnita final pasa por la posición del Frente Cívico de Santiago del Estero, integrado por el ex gobernador Gerardo Zamora y la senadora Elia del Carmen Moreno.
