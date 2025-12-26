A pocas horas de la sesión extraordinaria en el Senado para tratar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno nacional sostiene que cuenta con los votos necesarios para avanzar sin modificaciones, aunque no descarta un escenario alternativo si el debate altera el texto original.

Según fuentes oficiales, el bloque de La Libertad Avanza confía en obtener la sanción definitiva, pero sigue de cerca lo que pueda ocurrir con el artículo 30, vinculado al financiamiento docente y científico, que genera reparos en sectores de la Unión Cívica Radical (UCR).

En este marco, el oficialismo mantiene conversaciones con senadores radicales como Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, con el objetivo de evitar cambios que obliguen a que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados.

“Estamos conversando y creemos que vamos a llegar a buen puerto”, señalaron desde el entorno gubernamental, donde también descartaron nuevas negociaciones con el bloque peronista que conduce José Mayans, crítico tanto del artículo 30 como del artículo 12, referido a fondos para universidades nacionales.

En Balcarce 50 se muestran optimistas respecto al resultado final, aunque reconocen que, si el Senado introduce modificaciones, el proyecto debería tratarse nuevamente en Diputados. En ese caso, la alternativa es convocar a sesión el próximo martes 6 de enero.

La definición del cronograma dependerá de lo que ocurra durante la sesión en la Cámara alta. De todos modos, dentro del oficialismo consideran que el consenso alcanzado permitiría aprobar el Presupuesto sin cambios.

La jornada legislativa será clave para el bloque que conduce Patricia Bullrich, quien afronta su primer desafío parlamentario de peso desde su salida del Ministerio de Seguridad. El debate será seguido de cerca por referentes del oficialismo desde el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Por su parte, el jefe de Gabinete Manuel Adorni no participaría de la sesión, ya que mantiene agenda de gestión en Casa Rosada. El clima político se definirá en el recinto, con el foco puesto en sostener la voluntad del presidente Javier Milei de avanzar sin cambios en el Presupuesto 2026.