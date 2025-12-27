El Gobierno amplió garantías para avanzar en un préstamo externo
El Tesoro canjeó bonos con el Banco Central para fortalecer una operación repo y asegurar fondos para el pago de deuda de enero.
El cierre de 2025 llega marcado por fuertes vencimientos financieros, una actividad económica débil y un escenario político condicionado por negociaciones en el Congreso.Política 27/12/2025LORENA ACOSTA
El final de 2025 encuentra al Gobierno nacional atravesado por una combinación compleja de vencimientos de deuda, escasez de dólares y una economía que aún no logra recuperar dinamismo. En enero deberán afrontarse pagos por US$4.225 millones, de los cuales todavía resta conseguir alrededor de US$2.400 millones.
Según un informe del Comité de Inversiones de Criteria, el Ejecutivo analiza distintas alternativas de financiamiento sin recurrir, al menos por ahora, al mercado internacional de deuda. Esta decisión responde a la postura firme del ministro de Economía, Luis Caputo, quien descarta volver a tomar deuda externa.
En el plano económico, los últimos datos reflejan un escenario de bajo crecimiento. En octubre, el EMAE registró una caída mensual del 0,4%, con especial debilidad en el sector industrial. El cuarto trimestre se perfila con escaso dinamismo, aunque aparecen algunas señales de mejora hacia el cierre del año.
El frente externo mostró un alivio transitorio. En noviembre se alcanzó un superávit comercial récord, impulsado por exportaciones excepcionales. Sin embargo, los analistas advierten que el resultado anual está influido por factores coyunturales y no necesariamente estructurales.
Desde el punto de vista financiero, los especialistas mantienen una visión relativamente positiva sobre la deuda soberana en dólares, priorizando los bonos emitidos bajo legislación local. En pesos, en tanto, recomiendan estrategias conservadoras, concentradas en instrumentos de corto plazo.
En cuanto a las alternativas para cubrir los compromisos inmediatos, el Gobierno evalúa el uso de líneas de REPO bancario, colocaciones en el mercado local y, eventualmente, los cerca de US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas recientemente adjudicadas. Entre ellas, se destacan Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados, que en conjunto suman más de 4 GW de potencia instalada.
El frente político también condiciona el cierre del año. El Presupuesto 2026 logró media sanción en Diputados, aunque con mayores concesiones de las previstas inicialmente. El oficialismo apuesta a completar su aprobación en el Senado antes de fin de año.
Distinto es el panorama para la reforma laboral, que continúa trabada. La resistencia opositora y la falta de consensos postergan cualquier avance concreto, al menos, hasta marzo. El proyecto busca flexibilizar las condiciones de contratación, reducir la litigiosidad y bajar los costos laborales no salariales, con el objetivo de fomentar el empleo formal y mejorar la competitividad.
