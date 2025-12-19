El concejal Guillermo Poli realizó un balance del trabajo legislativo desarrollado durante 2025 en el Concejo Municipal de Villa Cañás, un año atravesado por elecciones, debates intensos y definiciones clave para la ciudad. En diálogo con FM Sonic, el edil destacó el funcionamiento del cuerpo legislativo y anticipó los principales ejes que marcarán el 2026.

Poli señaló que, además de los proyectos habituales como el presupuesto y la ordenanza tributaria, durante el año se abordaron temas de mayor complejidad. “Hubo discusiones, diferencias de opinión y muchas reuniones con el Ejecutivo. En algunos casos se llegó a acuerdos y en otros no, principalmente cuando entendimos que determinadas iniciativas no se ajustaban a la legalidad”, explicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de respetar los procedimientos formales. “No es una cuestión de ser obstinado, sino de hacer las cosas bien. Si una obra requiere una ordenanza, hay que hacerla. Nadie se opone a mejoras para la ciudad, siempre que estén claras y dentro de la ley”, afirmó.

Respecto a la nueva conformación del Concejo, Poli indicó que cuatro concejales continúan de la gestión anterior y se suman nuevos integrantes, algunos con experiencia previa. “Eso permite cierta continuidad en el trabajo y facilita el funcionamiento del cuerpo”, sostuvo.

En relación al crecimiento urbano, el edil explicó que Villa Cañás tiene normas claras que exigen la provisión de todos los servicios para la habilitación de nuevos barrios, incluyendo cloacas, agua potable, electricidad y arbolado. Además, recordó que el plan director prohíbe la expansión urbana hacia determinados sectores, definiendo el crecimiento principalmente hacia el este de la ciudad.

Uno de los temas que generó mayor repercusión fue el de las licitaciones públicas. Poli aclaró que el Concejo no interviene en la adjudicación de obras o concesiones. “Los concejales somos invitados como veedores a la apertura de sobres, pero la decisión final es exclusiva del Ejecutivo. No tenemos injerencia legal en esa instancia”, explicó, y remarcó la necesidad de que los decretos y resoluciones sean publicados para garantizar mayor transparencia.

Sobre el tránsito, fue contundente: “Ordenanzas hay, lo que falta es control. Es uno de los principales problemas de la ciudad y requiere decisión política y acción concreta”. En la misma línea, señaló que los reclamos vecinales sobre ruidos, motos, camiones y calles en mal estado llegan permanentemente al Concejo, aunque la ejecución de soluciones depende del Ejecutivo.

En cuanto a la administración municipal, Poli describió una gestión económica “ordenada y lineal”, con sueldos y proveedores al día, aunque volvió a insistir en la falta de transparencia informativa. “No decimos que haya irregularidades, pero si no se publica la información, el control se dificulta y hay que pedir todo por nota”, señaló.

También se refirió a temas ambientales pendientes, como el basural a cielo abierto y la erradicación de plantas sobre la vía férrea. Reconoció que son problemáticas complejas, pero consideró que “al menos hay que empezar a resolverlas con planificación y gestión”.

Para cerrar, Poli reafirmó su compromiso con el rol del Concejo. “Representamos a todos los vecinos, nos hayan votado o no. Nuestra función es legislar, controlar y acompañar los reclamos de la sociedad para mejorar la convivencia y el desarrollo de Villa Cañás”, concluyó.