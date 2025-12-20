Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada este viernes a una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires luego de presentar una dolencia abdominal, según confirmaron fuentes cercanas a su entorno.

El traslado se realizó de manera preventiva para realizar estudios médicos y controles de rutina. Desde el entorno de la ex mandataria indicaron que su estado general es bueno y que permanece estable, sin que la situación represente un cuadro de gravedad.

La ex presidenta fue ingresada para evaluación clínica y quedó en observación, mientras se aguardaban los resultados de los estudios correspondientes. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre un diagnóstico específico ni sobre el tiempo que permanecerá internada.

En este marco, desde su entorno llevaron tranquilidad y señalaron que se trata de una medida médica habitual ante este tipo de síntomas. La evolución es monitoreada por profesionales y se espera que en las próximas horas haya un parte médico con mayores precisiones.