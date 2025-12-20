Trasladaron a Cristina Kirchner a una clínica porteña
La ex presidenta fue derivada por una dolencia abdominal. Permanece estable y bajo observación médica.
Desde el Ejecutivo sostienen que la baja se logró a partir de la desaceleración de la inflación y mejoras en los ingresos, aunque especialistas piden cautela al analizar los datos.País20/12/2025Oscar A Canavese
El Gobierno nacional aseguró que la pobreza en la Argentina se redujo a la mitad en el transcurso de los últimos dos años de gestión, de acuerdo a indicadores oficiales difundidos en las últimas horas. La afirmación fue presentada como uno de los principales logros en materia social.
Según explicaron desde el Ejecutivo, la baja estaría vinculada principalmente a la desaceleración de la inflación, la recuperación del poder adquisitivo de algunos sectores y la recomposición de ingresos a través de distintas políticas económicas implementadas durante el período analizado.
Desde el Gobierno remarcaron que el descenso de la pobreza refleja una mejora en las condiciones de vida de millones de argentinos, aunque reconocieron que todavía existen desafíos estructurales por resolver, especialmente en los sectores más vulnerables.
Por otro lado, distintos analistas y especialistas en temas sociales señalaron que los números deben observarse con prudencia, ya que la medición de la pobreza depende de múltiples variables, como los ingresos reales, el costo de la canasta básica y el nivel de empleo formal.
En este marco, advirtieron que, si bien una baja en los indicadores es una señal positiva, será clave sostener políticas que consoliden la recuperación económica y eviten retrocesos en el mediano plazo.
La ex presidenta fue derivada por una dolencia abdominal. Permanece estable y bajo observación médica.
Los contagios corresponden a un subclado con mayor transmisibilidad, aunque sin mayor gravedad clínica. Los pacientes evolucionaron favorablemente.
La entidad quedó en la mira del Banco Central de la República Argentina tras el avance del caso Sur Finanzas. Se analizan operaciones y vínculos financieros.
La Libertad Avanza no logró aprobar un capítulo clave del proyecto y la sesión dejó reproches cruzados, enojo de aliados y vínculos políticos dañados.
Los terrenos están ubicados en CABA, Santa Fe y Entre Ríos y serán subastados de manera electrónica a través del portal oficial COMPR.AR.
El Tribunal Oral Federal 2 consideró el espacio “equiparable al patio de presos comunes” y habilitó salidas diarias bajo control judicial.
En medio de la búsqueda de un delantero, el máximo goleador de la historia xeneize elogió al atacante de San Lorenzo y analizó el rol actual del puesto.
El Lobo mendocino se prepara para un hecho histórico: jugar por primera vez en la Liga Profesional. Mientras define salidas y refuerzos, la dirigencia apunta a un nombre fuerte del fútbol argentino.
La Liga Profesional difundió el equipo ideal del torneo con fuerte presencia del campeón Estudiantes, figuras mundialistas y dos nombres de Boca, mientras River quedó completamente afuera.
El club de Junín compró el 70% del pase del colombiano Jhon Rentería, negocia el regreso de Gabriel Alanís y trabaja para la continuidad de Juan Manuel Insaurralde.
El Granate, campeón de la Sudamericana, enfrentará al Flamengo en una serie de ida y vuelta que se jugará entre el 19 y el 26 de febrero.
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
La decisión se tomó luego de que se confirmara que el autor de los ataques en Brown y el MIT había ingresado a Estados Unidos mediante el programa de visas de diversidad.
El presidente de Estados Unidos mantuvo abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela y anticipó nuevas incautaciones de embarcaciones vinculadas al chavismo.