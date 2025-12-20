El Gobierno nacional aseguró que la pobreza en la Argentina se redujo a la mitad en el transcurso de los últimos dos años de gestión, de acuerdo a indicadores oficiales difundidos en las últimas horas. La afirmación fue presentada como uno de los principales logros en materia social.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la baja estaría vinculada principalmente a la desaceleración de la inflación, la recuperación del poder adquisitivo de algunos sectores y la recomposición de ingresos a través de distintas políticas económicas implementadas durante el período analizado.

Desde el Gobierno remarcaron que el descenso de la pobreza refleja una mejora en las condiciones de vida de millones de argentinos, aunque reconocieron que todavía existen desafíos estructurales por resolver, especialmente en los sectores más vulnerables.

Por otro lado, distintos analistas y especialistas en temas sociales señalaron que los números deben observarse con prudencia, ya que la medición de la pobreza depende de múltiples variables, como los ingresos reales, el costo de la canasta básica y el nivel de empleo formal.

En este marco, advirtieron que, si bien una baja en los indicadores es una señal positiva, será clave sostener políticas que consoliden la recuperación económica y eviten retrocesos en el mediano plazo.