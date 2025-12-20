La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán confirmó la detección de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K en Argentina, identificados mediante técnicas de secuenciación genómica.

Los casos fueron detectados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS. Según se informó, dos de los pacientes son adolescentes de la provincia de Santa Cruz, estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas, mientras que el tercer caso corresponde a un niño internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el organismo sanitario precisaron que todos los pacientes cursaron la enfermedad sin presentar complicaciones y evolucionaron de manera favorable.

El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, el cual presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad. Este factor podría favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud. Sin embargo, la evidencia disponible hasta el momento no indica que este subclado esté relacionado con cuadros más graves en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas anteriores.

En este marco, desde el Malbrán señalaron que las jurisdicciones provinciales son responsables de realizar las investigaciones epidemiológicas correspondientes y de garantizar la atención oportuna de los casos detectados. Además, la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios indica que la circulación viral se mantiene dentro de los valores esperados para esta época del año.

El organismo informó también que continuará trabajando junto a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y las 24 provincias para identificar de manera temprana posibles cambios en los patrones de circulación, transmisibilidad y severidad de los virus respiratorios.

Finalmente, se recomendó que las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infecciones virales consulten al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente quienes integran los grupos de riesgo.