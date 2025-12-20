La energía térmica encabeza la generación eléctrica del domingo
Las centrales térmicas aportaron la mayor parte de la electricidad producida en el país, en una jornada de baja demanda y menor participación de renovables.
Los contagios corresponden a un subclado con mayor transmisibilidad, aunque sin mayor gravedad clínica. Los pacientes evolucionaron favorablemente.País20/12/2025Oscar A Canavese
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán confirmó la detección de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K en Argentina, identificados mediante técnicas de secuenciación genómica.
Los casos fueron detectados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS. Según se informó, dos de los pacientes son adolescentes de la provincia de Santa Cruz, estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas, mientras que el tercer caso corresponde a un niño internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el organismo sanitario precisaron que todos los pacientes cursaron la enfermedad sin presentar complicaciones y evolucionaron de manera favorable.
El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, el cual presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad. Este factor podría favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud. Sin embargo, la evidencia disponible hasta el momento no indica que este subclado esté relacionado con cuadros más graves en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas anteriores.
En este marco, desde el Malbrán señalaron que las jurisdicciones provinciales son responsables de realizar las investigaciones epidemiológicas correspondientes y de garantizar la atención oportuna de los casos detectados. Además, la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios indica que la circulación viral se mantiene dentro de los valores esperados para esta época del año.
El organismo informó también que continuará trabajando junto a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y las 24 provincias para identificar de manera temprana posibles cambios en los patrones de circulación, transmisibilidad y severidad de los virus respiratorios.
Finalmente, se recomendó que las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infecciones virales consulten al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente quienes integran los grupos de riesgo.
El hijo de la expresidenta manifestó su agradecimiento a la militancia por la compañía y apoyo.
La cantante y bailarina le ganó a su rival de toda la vida en los medios. Mirá el video y todas las trompadas que se dieron.
La ex presidenta fue derivada por una dolencia abdominal. Permanece estable y bajo observación médica.
Desde el Ejecutivo sostienen que la baja se logró a partir de la desaceleración de la inflación y mejoras en los ingresos, aunque especialistas piden cautela al analizar los datos.
La entidad quedó en la mira del Banco Central de la República Argentina tras el avance del caso Sur Finanzas. Se analizan operaciones y vínculos financieros.
El mediocampista de 35 años firmó contrato por 12 meses y volvió al club donde debutó en Primera División.
Anthony Joshua ganó una bolsa histórica tras noquear a Jake Paul, pero la doble carga impositiva en Estados Unidos y el Reino Unido recortará de manera significativa su ingreso final.
Desde este mercado de pases, el club dejó atrás los montajes tradicionales y apuesta a una comunicación más institucional.
La Academia tomó contacto con el entorno del delantero, mientras el Xeneize analiza consultar por el lateral izquierdo pensando en el 2026.
La dirigencia de Boca Juniors avanzó con la depuración del plantel y les informó a Martegani, Janson, Briasco y Orsini que no están en los planes para la próxima temporada.
El representante del mediocampista aseguró que nunca hubo un llamado formal para renovar su contrato y habló de una falta de respeto. Racing ya realizó un sondeo.
El delantero cordobés tiene todo acordado para sumarse al club peruano y ocupar el lugar que dejó Hernán Barcos, uno de los goleadores históricos del equipo.
A cuatro años de Qatar, resurgen paralelismos históricos y cábalas que vuelven a alimentar la fe futbolera rumbo al Mundial 2026.