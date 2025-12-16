Un año de trabajo y contención en el Centro Vivir con Alegría
La Municipalidad de Villa Cañás informó que los vecinos que se encuentren al día con la Tasa General de Inmuebles Urbanos (TGIU) recibirán de manera automática la bonificación correspondiente a la cuota de diciembre de 2025.
Según se detalló, el beneficio se aplicará directamente en la boleta, cuyo primer vencimiento está previsto para el 12 de enero de 2026. De esta manera, quienes hayan cumplido con el pago en tiempo y forma no deberán realizar ningún trámite presencial ni gestión adicional.
Desde el municipio destacaron que esta medida busca reconocer y acompañar a los contribuyentes cumplidores, simplificando además los procedimientos administrativos y evitando traslados innecesarios.
Ante cualquier duda, los vecinos pueden acercarse a las oficinas municipales o consultar por los canales habituales de atención.
