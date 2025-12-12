Godoy Cruz elige autoridades en un clima de fuerte disputa
El árbitro Andrés Merlos fue agredido con insultos y piedrazos y necesitó custodia policial para retirarse del estadio tras el partido decisivo en Casilda.Deportes12/12/2025GASTON PAROLA
El cierre de la Liga Casildense de Fútbol terminó envuelto en serios incidentes luego de la final que Belgrano de Arequito le ganó 2 a 1 a Unión Deportiva Los Molinos. El árbitro del encuentro, Andrés Merlos, fue uno de los principales protagonistas de la noche, al tener que abandonar el estadio bajo un fuerte operativo de seguridad.
El partido, disputado en el estadio Pablo Luna, tuvo un desarrollo tenso y finalizó con dos expulsiones por cada equipo. Tras el pitazo final y en medio de los festejos del conjunto campeón, se produjeron disturbios cuando hinchas ingresaron al campo de juego y se enfrentaron con jugadores del equipo derrotado.
La situación obligó a la intervención policial, que utilizó balas de goma, gases y bastones para dispersar a los involucrados. En ese contexto, Merlos fue blanco de insultos y una lluvia de piedras desde distintos sectores de la cancha.
Para garantizar su salida, la Policía conformó un cordón de más de 30 efectivos que escoltó al árbitro hasta fuera del estadio, utilizando escudos para protegerlo de las agresiones. El operativo se extendió durante varios minutos hasta lograr descomprimir la situación.
Según el parte oficial, el saldo de los incidentes fue de cinco policías heridos, daños en patrulleros y destrozos en las instalaciones del predio deportivo. No se informó, hasta el momento, sobre personas detenidas.
Cabe recordar que Merlos, árbitro de la Liga Profesional, volvió a dirigir en ligas regionales luego de quedar sin designaciones a nivel nacional. Además, a principios de diciembre estuvo a cargo del cruce entre Racing y Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, un partido que también tuvo expulsiones y fuertes reclamos.
