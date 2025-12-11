La Liga Profesional llevó a cabo este miércoles al mediodía, en el Predio Lionel Messi de Ezeiza, el sorteo que definió la conformación de las zonas para los torneos Apertura y Clausura de 2026. El evento, transmitido por LPF Play, ordenó a Boca en el Grupo A y a River en el Grupo B.

El Xeneize compartirá zona con Independiente, San Lorenzo, Vélez, Lanús, Talleres, Estudiantes, Instituto y otros rivales de peso. River, por su parte, integrará un grupo que incluye a Racing, Huracán, Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, entre otros.

Además, los recién ascendidos también conocieron su destino: Estudiantes de Río Cuarto quedó en la Zona B, mientras que Gimnasia de Mendoza integrará la Zona A junto a Instituto e Independiente Rivadavia.

En este marco, quedó confirmado que el primer Superclásico del año se jugará en el Estadio Monumental, con fecha a definir. Boca tendrá un inicio exigente, ya que enfrentará a los otros cuatro grandes en el Apertura: Independiente, San Lorenzo, River y Racing (en la fecha interzonal). Para River, el cruce Interzonal será ante Vélez.

Zonas del Apertura y Clausura 2026

ZONA A

Boca – Defensa y Justicia – Vélez – Deportivo Riestra – Lanús – Talleres – Instituto – Estudiantes LP – Platense – Gimnasia de Mendoza – San Lorenzo – Independiente – Newell’s – Unión – Central Córdoba.

ZONA B

River – Atlético Tucumán – Aldosivi – Barracas Central – Gimnasia LP – Estudiantes RC – Banfield – Argentinos Juniors – Racing – Rosario Central – Huracán – Independiente Rivadavia – Belgrano – Sarmiento – Tigre.

Cruces Interzonales destacados

Entre los enfrentamientos más importantes aparecen Boca – Racing, Independiente Rivadavia – Independiente, San Lorenzo – Estudiantes RC, Newell’s – Banfield y Huracán – Deportivo Riestra. River se medirá ante Vélez en su cruce especial.

Calendario 2026

El Apertura comenzará el fin de semana del 24 de enero, debido a la necesidad de finalizarlo antes del inicio del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio. El Clausura se disputará después de la Copa del Mundo, con fecha de inicio a confirmar.

Como en 2025, además de los títulos del Apertura y Clausura, se entregará un trofeo extra al campeón anual, es decir, el equipo que sume más puntos en la tabla acumulada.