Racing pegó primero y ganó la ida ante Belgrano
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
El defensor argentino se retiró temprano ante Bodo/Glimt por la Champions League tras sufrir una aparente molestia muscular en el muslo derecho.Deportes11/12/2025GASTON PAROLA
Aaron Anselmino volvió a encender las alarmas en Borussia Dortmund. El defensor argentino debió abandonar el partido frente a Bodo/Glimt por la Champions League antes de la media hora de juego, luego de sufrir una nueva molestia muscular que lo obligó a pedir asistencia.
La acción ocurrió tras un intento de rechazo dentro de su propia área, cuando el ex Boca quedó tendido en el piso y, visiblemente dolorido, se tomó la parte posterior del muslo derecho. En un primer momento pareció tratarse de un golpe en el tobillo, pero sus gestos confirmaron que la incomodidad estaba en el muslo.
Anselmino se mostró con signos evidentes de dolor, llevó sus manos a la cara y aguardó la intervención del cuerpo médico antes de salir del campo. Hasta el momento, el club alemán no difundió un parte oficial sobre la gravedad de la lesión.
De confirmarse un nuevo inconveniente muscular, sería el segundo desde su llegada al Dortmund. En septiembre ya había padecido una molestia similar que lo dejó afuera de siete encuentros. Además, en febrero de este año, cuando jugaba en Chelsea, se perdió 17 partidos por un problema en la misma zona.
La preocupación en el Dortmund es lógica: el defensor venía afianzándose en el plantel y estas reiteradas lesiones generan incertidumbre sobre su continuidad en la temporada.
