Copa Argentina 2026: así quedaron los cruces de 32avos

El torneo más federal del país definió su cuadro de 64 equipos en el predio Lionel Messi. Boca, River, Racing, Independiente y el resto ya conocen a sus primeros rivales.

Deportes11/12/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
La Copa Argentina 2026 ya tiene definidos los cruces de 32avos de final, luego del sorteo realizado en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Con 64 equipos confirmados entre Primera División, Primera Nacional, categorías metropolitanas y el Federal A, el certamen vuelve a presentar su clásico formato federal y un cronograma que se iniciará en la última semana de enero.

El primer encuentro del torneo estará protagonizado por Independiente Rivadavia y Estudiantes de Buenos Aires, duelo que abrirá la 14ª edición, tal como ocurre habitualmente con el último campeón del certamen.

Además, la organización confirmó una novedad relevante: a partir de los octavos de final se implementará el VAR, herramienta que en 2025 solo se utilizó para la instancia decisiva.

Entre los cruces más esperados, Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River se medirá con Ciudad de Bolívar. Racing jugará ante San Martín de Formosa, Independiente debutará frente a Atenas de Río Cuarto y San Lorenzo hará lo propio ante Deportivo Rincón. En tanto, Newell’s irá contra Acassuso y Rosario Central se cruzará con Sportivo Belgrano.

Todos los cruces de 32avos

  • Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy
  • River vs. Ciudad de Bolívar
  • San Lorenzo vs. Deportivo Rincón
  • Huracán vs. Olimpo
  • Racing vs. San Martín (F)
  • Independiente vs. Atenas (RC)
  • Platense vs. Argentino (Monte Maíz)
  • Argentinos Juniors vs. Midland
  • Banfield vs. Real Pilar
  • Lanús vs. Sarmiento (LB)
  • Talleres vs. Argentino de Merlo
  • Belgrano vs. Atlético de Rafaela
  • Vélez vs. Deportivo Armenio
  • Tigre vs. Claypole
  • Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
  • Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
  • Newell’s vs. Acassuso
  • Rosario Central vs. Sportivo Belgrano
  • Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
  • Central Córdoba vs. Gimnasia (J)
  • Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
  • Instituto vs. Atlanta
  • Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)
  • Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
  • San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
  • Unión vs. Agropecuario
  • Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever
  • Sarmiento vs. Tristán Suárez
  • Aldosivi vs. San Miguel
  • Barracas Central vs. Temperley
  • Riestra vs. Deportivo Maipú
  • Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro de Salta

La competencia contará nuevamente con clubes de todas las categorías, desde los representantes de la Liga Profesional hasta equipos de la Primera C. En total, 34 conjuntos del Ascenso formarán parte del cuadro.

 Cronograma confirmado

32avos de final

  • Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026
  • Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026

16avos de final

  • No Conmebol: durante las semanas de playoffs del Torneo Apertura
  • Conmebol: el fin de semana posterior a su eliminación
  • Conmebol + finalista de Liga: 31/05/2026

Octavos de final

  • Conmebol: 12/07 y/o 19/07
  • No Conmebol: límite 05/08/2026
  • Desde esta instancia habrá VAR en todos los partidos.

Cuartos y semifinales

  • Fechas a confirmar

Final

  • Miércoles 4 de noviembre de 2026

La Copa Argentina pondrá nuevamente a prueba a clubes de todos los rincones del país, con la ilusión de avanzar en un torneo donde cada cruce puede cambiar la historia.

