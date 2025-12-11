La Copa Argentina 2026 ya tiene definidos los cruces de 32avos de final, luego del sorteo realizado en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Con 64 equipos confirmados entre Primera División, Primera Nacional, categorías metropolitanas y el Federal A, el certamen vuelve a presentar su clásico formato federal y un cronograma que se iniciará en la última semana de enero.

El primer encuentro del torneo estará protagonizado por Independiente Rivadavia y Estudiantes de Buenos Aires, duelo que abrirá la 14ª edición, tal como ocurre habitualmente con el último campeón del certamen.

Además, la organización confirmó una novedad relevante: a partir de los octavos de final se implementará el VAR, herramienta que en 2025 solo se utilizó para la instancia decisiva.

Entre los cruces más esperados, Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River se medirá con Ciudad de Bolívar. Racing jugará ante San Martín de Formosa, Independiente debutará frente a Atenas de Río Cuarto y San Lorenzo hará lo propio ante Deportivo Rincón. En tanto, Newell’s irá contra Acassuso y Rosario Central se cruzará con Sportivo Belgrano.

Todos los cruces de 32avos



Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy

River vs. Ciudad de Bolívar

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

Huracán vs. Olimpo

Racing vs. San Martín (F)

Independiente vs. Atenas (RC)

Platense vs. Argentino (Monte Maíz)

Argentinos Juniors vs. Midland

Banfield vs. Real Pilar

Lanús vs. Sarmiento (LB)

Talleres vs. Argentino de Merlo

Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Tigre vs. Claypole

Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros

Newell’s vs. Acassuso

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

Central Córdoba vs. Gimnasia (J)

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Instituto vs. Atlanta

Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

Unión vs. Agropecuario

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever

Sarmiento vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Barracas Central vs. Temperley

Riestra vs. Deportivo Maipú

Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro de Salta

La competencia contará nuevamente con clubes de todas las categorías, desde los representantes de la Liga Profesional hasta equipos de la Primera C. En total, 34 conjuntos del Ascenso formarán parte del cuadro.

Cronograma confirmado



32avos de final

Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026



Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026

16avos de final

No Conmebol: durante las semanas de playoffs del Torneo Apertura

Conmebol: el fin de semana posterior a su eliminación

Conmebol + finalista de Liga: 31/05/2026

Octavos de final

Conmebol: 12/07 y/o 19/07

No Conmebol: límite 05/08/2026

Desde esta instancia habrá VAR en todos los partidos.

Cuartos y semifinales

Fechas a confirmar

Final

Miércoles 4 de noviembre de 2026

La Copa Argentina pondrá nuevamente a prueba a clubes de todos los rincones del país, con la ilusión de avanzar en un torneo donde cada cruce puede cambiar la historia.