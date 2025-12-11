Racing pegó primero y ganó la ida ante Belgrano
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
La Copa Argentina 2026 ya tiene definidos los cruces de 32avos de final, luego del sorteo realizado en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Con 64 equipos confirmados entre Primera División, Primera Nacional, categorías metropolitanas y el Federal A, el certamen vuelve a presentar su clásico formato federal y un cronograma que se iniciará en la última semana de enero.
El primer encuentro del torneo estará protagonizado por Independiente Rivadavia y Estudiantes de Buenos Aires, duelo que abrirá la 14ª edición, tal como ocurre habitualmente con el último campeón del certamen.
Además, la organización confirmó una novedad relevante: a partir de los octavos de final se implementará el VAR, herramienta que en 2025 solo se utilizó para la instancia decisiva.
Entre los cruces más esperados, Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River se medirá con Ciudad de Bolívar. Racing jugará ante San Martín de Formosa, Independiente debutará frente a Atenas de Río Cuarto y San Lorenzo hará lo propio ante Deportivo Rincón. En tanto, Newell’s irá contra Acassuso y Rosario Central se cruzará con Sportivo Belgrano.
Todos los cruces de 32avos
La competencia contará nuevamente con clubes de todas las categorías, desde los representantes de la Liga Profesional hasta equipos de la Primera C. En total, 34 conjuntos del Ascenso formarán parte del cuadro.
Cronograma confirmado
32avos de final
16avos de final
Octavos de final
Cuartos y semifinales
Final
La Copa Argentina pondrá nuevamente a prueba a clubes de todos los rincones del país, con la ilusión de avanzar en un torneo donde cada cruce puede cambiar la historia.
