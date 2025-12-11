Mohamed Salah volvió al foco de la escena en Liverpool, pero no por sus goles. El delantero de 33 años expresó su malestar luego de no sumar minutos en el empate 3-3 ante Leeds United y aseguró sentirse “traicionado”. Sus declaraciones expusieron un conflicto interno que atraviesa a jugadores, cuerpo técnico y dirigencia.

Tras el estallido, Arne Slot decidió no incluirlo entre los convocados para el duelo de Champions League frente al Inter, en Milán. La medida recibió el respaldo del propietario del club, lo que profundizó el quiebre entre el entrenador y la máxima figura del plantel.

“Tenía buena relación con el técnico. De repente, ya no existe. Alguien no me quiere en el club”, expresó Salah, quien además admitió que su continuidad es una duda, especialmente con su partida inminente para disputar la Copa África desde el 15 de diciembre. El encuentro del próximo sábado ante Brighton podría ser su despedida en Anfield.

En los últimos cuatro partidos, el egipcio solo participó unos minutos frente al Sunderland. Su falta de actividad fue el detonante de su enojo, aunque su presente futbolístico tampoco acompaña: suma apenas cinco goles en la temporada. Según The Athletic, la dirigencia entendía que Salah podía manifestar su descontento, pero consideran que sus acusaciones superaron lo esperado.

Desde el club sostienen que la decisión de relegarlo responde a criterios tácticos y a la necesidad de revertir una racha negativa: antes de vencer al Inter, Liverpool había ganado solo uno de sus últimos seis encuentros. Además, niegan que exista una intención de forzar su salida.

En el vestuario, Salah genera respeto, aunque mantiene pocos vínculos cercanos. Virgil Van Dijk pidió “manejar las diferencias puertas adentro” y remarcó que el equipo debe mantenerse unido. Alexis Mac Allister también opinó: “Sabemos lo que significa Mo para el club, pero hay decisiones que exceden al grupo”. Ambos respaldaron institucionalmente la postura del Liverpool.

Lo llamativo es cómo cambió el escenario en pocos meses. En abril, el equipo se consagraba campeón de la Premier con Salah como goleador y asistidor destacado, y con Slot consolidado en el banco. Pero el mercado de pases alteró la estructura: se marcharon Luis Díaz, Trent Alexander-Arnold y Darwin Núñez, piezas con las que Salah se sentía cómodo, y llegaron refuerzos de alto costo como Alexander Isak y Florian Wirtz.

El club también sufrió el impacto emocional del fallecimiento de Diogo Jota. En este contexto, el rendimiento colectivo cayó y el estilo de juego cambió, algo que el delantero parece no haber logrado asimilar.

Pese a tener contrato hasta 2027, el futuro de Salah a partir de enero es una incógnita. Si decide dar un paso al costado, deberá encontrar nuevo destino en el próximo mercado. Arabia Saudita y la MLS ya mostraron interés, recordando que en 2023 Liverpool rechazó una oferta de 150 millones de libras del Al Ittihad.

Por ahora, la relación entre el jugador y el club atraviesa su momento más delicado. El tiempo dirá si la herida puede cerrarse o si Anfield será testigo del final de una era.