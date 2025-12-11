Boca ya tiene definida su planificación de pretemporada para el próximo año, mientras aguarda la confirmación formal de Claudio Úbeda como entrenador. Aunque desde el club afirman que “se está evaluando”, el mánager Marcelo Delgado dejó abierta la continuidad del actual DT, quien asumió tras la salida de Miguel Ángel Russo.

En este marco, resta una reunión clave entre Úbeda y el presidente Juan Román Riquelme para definir su futuro. Si la dirigencia opta por ratificarlo en el cargo, el proyecto contempla sumar un asistente más al cuerpo técnico para trabajar junto a Juvenal Rodríguez, una decisión que será consensuada con el propio entrenador.

El plantel quedó licenciado luego de la práctica del martes y todavía no está definido si el regreso será el 27 de diciembre, para realizar estudios médicos en esa fecha y la siguiente, o directamente el 2 de enero. Lo concreto es que la pretemporada 2026 se llevará adelante íntegramente en el Predio de Ezeiza.

De cara al torneo Apertura, que comenzará a fines de enero, Boca también evalúa disputar amistosos preparatorios. Una de las propuestas de la dirigencia es que algunos se jueguen en La Bombonera, con el objetivo de que socios y socias que habitualmente no pueden asistir a los encuentros por el sistema de filtro tengan la oportunidad de presenciar estos partidos.