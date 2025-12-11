Racing pegó primero y ganó la ida ante Belgrano
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
El plantel volverá a los trabajos el 2 de enero en Ezeiza. La dirigencia aún debe confirmar si Claudio Úbeda seguirá al frente del equipo en 2026.Deportes11/12/2025GASTON PAROLA
Boca ya tiene definida su planificación de pretemporada para el próximo año, mientras aguarda la confirmación formal de Claudio Úbeda como entrenador. Aunque desde el club afirman que “se está evaluando”, el mánager Marcelo Delgado dejó abierta la continuidad del actual DT, quien asumió tras la salida de Miguel Ángel Russo.
En este marco, resta una reunión clave entre Úbeda y el presidente Juan Román Riquelme para definir su futuro. Si la dirigencia opta por ratificarlo en el cargo, el proyecto contempla sumar un asistente más al cuerpo técnico para trabajar junto a Juvenal Rodríguez, una decisión que será consensuada con el propio entrenador.
El plantel quedó licenciado luego de la práctica del martes y todavía no está definido si el regreso será el 27 de diciembre, para realizar estudios médicos en esa fecha y la siguiente, o directamente el 2 de enero. Lo concreto es que la pretemporada 2026 se llevará adelante íntegramente en el Predio de Ezeiza.
De cara al torneo Apertura, que comenzará a fines de enero, Boca también evalúa disputar amistosos preparatorios. Una de las propuestas de la dirigencia es que algunos se jueguen en La Bombonera, con el objetivo de que socios y socias que habitualmente no pueden asistir a los encuentros por el sistema de filtro tengan la oportunidad de presenciar estos partidos.
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
La derrota ante Manchester City profundizó la crisis del Merengue. La dirigencia mantiene al DT, aunque su permanencia queda sujeta a tres partidos clave.
El campeón de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil a fines de enero y principios de febrero. También habrá partidos en Perú.
El delantero argentino desmintió versiones sobre su salida de Galatasaray y criticó a medios turcos por difundir información falsa. También habló de su continuidad.
El defensor argentino se retiró temprano ante Bodo/Glimt por la Champions League tras sufrir una aparente molestia muscular en el muslo derecho.
El egipcio cuestionó al club y al entrenador Arne Slot tras perder protagonismo. Fue marginado de la Champions y su futuro es incierto.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
La Brujita buscará que el máximo tribunal deportivo deje sin efecto la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de AFA tras el polémico pasillo a Rosario Central.
La tenista francesa regresó tras nueve meses fuera de competencia por un problema auditivo y sorprendió al anunciar un acuerdo con la plataforma OnlyFans para sostener su actividad profesional.
Las escuderías aprovecharon el cierre de la temporada en Yas Marina para testear piezas del reglamento 2026. Alpine corrió el programa sin Franco Colapinto, enfocado en el simulador.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.