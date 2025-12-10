Entradas para la final Racing–Estudiantes: fechas y precios
New York y Orlando superaron a Raptors y Heat en los cuartos de final y aseguraron su lugar en la definición de la NBA Cup, que se disputará en Las Vegas. Brunson y Bane fueron las figuras.Deportes10/12/2025GASTON PAROLA
New York Knicks y Orlando Magic lograron su clasificación a las semifinales de la NBA Cup tras imponerse en sus respectivos duelos de cuartos de final frente a Toronto Raptors y Miami Heat. Ambos equipos viajarán a Las Vegas para disputar la fase decisiva del certamen.
En el Madison Square Garden, los Knicks vencieron 117-101 a los Raptors y se metieron por primera vez entre los cuatro mejores del Este. Jalen Brunson volvió a ser determinante con 35 puntos, mientras que Karl-Anthony Towns acompañó con un doble-doble de 14 puntos y 16 rebotes.
En Toronto, Brandon Ingram sostuvo el nivel habitual con 31 puntos, y Jamal Shead aportó 18 y alcanzó su máxima marca personal. El equipo canadiense acusó las ausencias de RJ Barrett, Immanuel Quickley y Jamison Battle, claves en la rotación. Con este triunfo, New York estiró a diez su racha de victorias consecutivas ante los Raptors.
Por su parte, Orlando Magic reaccionó a un inicio adverso y derrotó 117-108 a Miami Heat para convertirse en el primer semifinalista de la Copa. Desmond Bane fue la gran figura con 37 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, en una noche donde el equipo tuvo que afrontar la baja de Franz Wagner, lesionado el fin de semana.
Miami había comenzado el partido con un contundente parcial de 15-0, impulsado por Andrew Wiggins y Norman Powell. Sin embargo, el Magic corrigió su defensa, dominó desde un segundo cuarto de 39 puntos y manejó el trámite hasta el cierre. Además de Bane, se destacaron Jalen Suggs (20 puntos), Paolo Banchero (18 y 7 rebotes) y Wendell Carter Jr. (14 y 10).
En el Heat, Powell anotó 21 puntos, Tyler Herro sumó 20 y Wiggins y Bam Adebayo cerraron con 19 cada uno.
Será la primera vez que Orlando dispute una final four de la NBA Cup, manteniendo su invicto en esta edición.
En el otro sector del cuadro, Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns y Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs buscarán los dos boletos del Oeste para Las Vegas.
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
