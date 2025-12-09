La Comuna de Sancti Spiritu anunció la puesta en marcha de la Bolsa Comunal de Empleo, una herramienta pensada para acompañar a quienes se encuentran en la búsqueda de trabajo y facilitar el vínculo con empresas y comercios de la zona.

El nuevo dispositivo permitirá recibir y organizar los currículums, brindar orientación y formación para mejorar las posibilidades de inserción laboral y actuar como nexo directo entre empleadores y postulantes.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que “la falta de empleo es una de las principales preocupaciones de nuestra comunidad. Por eso impulsamos esta herramienta, para acercar oportunidades reales y mejorar las condiciones de acceso al trabajo”.

La Bolsa Comunal de Empleo ya está funcionando. Las personas interesadas pueden acercar su currículum a la sede comunal los días martes y jueves, de 9 a 10 horas.

En este marco, la gestión destacó que la iniciativa se suma a otras acciones destinadas a brindar soluciones concretas y avanzar hacia un Sancti Spiritu con más oportunidades para todos.