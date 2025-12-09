Jornada educativa sobre energías renovables en la Escuela N.° 6253 de Runciman
La institución reunió a especialistas, docentes y estudiantes en una jornada que puso el foco en la educación ambiental y las energías renovables.
La Comuna presentó un espacio destinado a ordenar la búsqueda laboral, acompañar a los vecinos y conectar de forma directa con empleadores de la región.
La Comuna de Sancti Spiritu anunció la puesta en marcha de la Bolsa Comunal de Empleo, una herramienta pensada para acompañar a quienes se encuentran en la búsqueda de trabajo y facilitar el vínculo con empresas y comercios de la zona.
El nuevo dispositivo permitirá recibir y organizar los currículums, brindar orientación y formación para mejorar las posibilidades de inserción laboral y actuar como nexo directo entre empleadores y postulantes.
Desde el Ejecutivo local remarcaron que “la falta de empleo es una de las principales preocupaciones de nuestra comunidad. Por eso impulsamos esta herramienta, para acercar oportunidades reales y mejorar las condiciones de acceso al trabajo”.
La Bolsa Comunal de Empleo ya está funcionando. Las personas interesadas pueden acercar su currículum a la sede comunal los días martes y jueves, de 9 a 10 horas.
En este marco, la gestión destacó que la iniciativa se suma a otras acciones destinadas a brindar soluciones concretas y avanzar hacia un Sancti Spiritu con más oportunidades para todos.
Un hombre de 53 años murió esta mañana al despistar con su camioneta en el km 643 de la Ruta 33, cerca de Murphy. Investiga la Fiscalía.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
El conductor, oriundo de Murphy, fue detenido en un control vehicular y el test arrojó un nivel muy superior al permitido para choferes profesionales.
En una tensa audiencia en el Ministerio de Trabajo, los propietarios reconocieron que no pueden afrontar los pagos acordados y confirmaron que analizan vender la planta. La UOM pidió la caída del convenio.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
El Lobo y el Pincha se miden este lunes por un lugar en la final del Torneo Clausura, en un clásico que promete alta tensión y estadio repleto.
Una encuesta nacional reveló que el Presidente y la senadora Patricia Bullrich conservan una alta valoración pública tras dos años de gestión. El trabajo incluyó entrevistas en todo el país.
El borrador de la modernización laboral incluye cambios en indemnizaciones, vacaciones, preaviso, período de prueba y convenios. Los sindicatos advierten por pérdida de derechos.
El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.
Un informe del IAG reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios necesitó apoyarse en ahorros o endeudarse para cubrir gastos mensuales.
Un vecino de Reconquista acertó todos los números de la modalidad Revancha y obtuvo el premio individual más grande jamás entregado por el Quini 6.
Ocurrió en el estadio de Studebaker, donde un joven de 23 años fue aprehendido por resistirse al operativo policial durante la final de la Liga Venadense.