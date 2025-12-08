La presión sobre los ingresos de la clase media se profundizó durante 2025. Según un informe del Instituto de Análisis de Gestión (IAG), el 53% de los hogares de ingresos medios debió recurrir a alguna estrategia adicional para llegar a fin de mes, una proporción que supera al promedio nacional del 48%.

De acuerdo con el estudio, cuatro de cada diez familias utilizaron ahorros, mientras que uno de cada cuatro optó por endeudarse, en un contexto donde los créditos bancarios volvieron a crecer pese al nivel récord de morosidad.

Por otro lado, el relevamiento señala que uno de los factores que más incidió en el deterioro de la capacidad financiera de los hogares fue la quita de subsidios en los servicios públicos. Entre 2023 y 2025, el peso de las tarifas en un salario promedio pasó del 4% al 11%, lo que obligó a reacomodar gastos esenciales.

El informe advierte que esta situación afecta especialmente a los sectores de ingresos medios, que no siempre acceden a programas de asistencia y, al mismo tiempo, deben afrontar aumentos sostenidos en servicios, alimentos y créditos.