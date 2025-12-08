La clase media recurre a ahorros y deuda para sostener gastos
Un informe del IAG reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios necesitó apoyarse en ahorros o endeudarse para cubrir gastos mensuales.
Un informe privado mostró fuertes subas en alimentos y variaciones en decoración. La mayoría de los consumidores prioriza promociones y financiamiento para las compras de fin de año.Economía08/12/2025LORENA ACOSTA
La tradicional canasta navideña llega a las Fiestas con un incremento promedio del 27% respecto del año pasado. El dato surge de un relevamiento de la consultora Focus Market, que analizó la evolución de precios en decoración y alimentos, y cómo los hábitos de consumo se adaptan al contexto económico.
Según el estudio, la decoración navideña registró una suba interanual del 12%, aunque con diferencias marcadas entre los distintos productos. Los pesebres de nueve piezas encabezan los aumentos (+28%), seguido por los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). Por el contrario, algunos artículos mostraron bajas relevantes, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). En total, los ocho productos medidos pasaron de $377.504 a $423.955.
En el caso de los alimentos clásicos, la recomposición de precios fue más marcada. La torta española aumentó 47%, el pan dulce con frutas 44% y el turrón blando de almendra 38%. En cambio, el pan dulce con chips (+9%), las garrapiñadas (+7%) y el champagne (+1%) tuvieron los ajustes más moderados. De esta manera, el conjunto de 12 productos alimenticios pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.
Focus Market señaló que dos de los tres productos con mayores incrementos son importados, mientras que en decoración la mayor competencia ayudó a moderar algunos valores. En cambio, los alimentos de origen externo continúan fuertemente influenciados por el tipo de cambio y la disponibilidad de stock.
En cuanto al comportamiento del consumidor, el informe indica que el 74% prioriza promociones y descuentos, seguido por quienes eligen pagar en cuotas (9%) o aprovechar beneficios por débito o QR (7%). Además, la mayoría realiza sus compras con poca anticipación: el 44% una semana antes de Navidad, el 27% un mes antes y el 21% durante el fin de semana previo. Para financiar los gastos, el 61% utiliza tarjeta de crédito, mientras que otros recurren al aguinaldo o a rendimientos de cuentas remuneradas.
“El énfasis en promociones y financiamiento muestra un consumidor más atento y un mercado cada vez más competitivo”, explicó el director de la consultora, Damián Di Pace. Según anticipó, las estrategias comerciales con descuentos agresivos y planes de pago flexibles serán claves para sostener las ventas en un contexto donde celebrar sin descuidar el presupuesto se volvió el principal desafío.
Un informe del IAG reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios necesitó apoyarse en ahorros o endeudarse para cubrir gastos mensuales.
El ministro de Economía confirmó que el país regresará al mercado de capitales con un título a 2029 destinado a cubrir vencimientos y acumular reservas.
El ministro de Economía aseguró que el país atraviesa un punto de inflexión, destacó la compra récord de reservas y afirmó que “el tren ya arrancó” hacia un nuevo ciclo económico.
La resolución oficial establece incrementos mensuales desde noviembre de 2025, tras la falta de consenso en el Consejo del Salario.
El ministro de Economía ratificó que negocia con bancos privados un préstamo para cubrir los intereses de enero y evitar un impacto en las reservas.
El ministro de Economía criticó el incremento del 124% en las guías de Hacienda dispuesto por el municipio de Cañuelas, al considerar que afecta el precio de la carne y la competitividad del sector.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
El hombre estuvo prófugo varias horas tras un violento episodio en Villa Urquiza. El bebé, de seis meses, sufrió una fractura y fue trasladado al Hospital de Niños.
Un monitoreo nacional ubicó a Santa Fe entre las provincias con mayor cantidad de animales atropellados. Las zonas más críticas, las especies afectadas y las medidas para reducir el impacto.
El anfibio fue identificado en las montañas de Guangdong y presenta particularidades físicas y reproductivas que no se habían registrado en otros sapos cornudos de la región.
El Gobierno convocará al Congreso a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. Además, el Presidente analiza viajar a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz.
El británico terminó tercero en Abu Dabi y alcanzó su primer título en la Fórmula 1. La temporada cerró con guiños argentinos y el inconfundible “Que de la mano, de Colapinto…”.
El Xeneize y la Academia juegan esta tarde una semifinal cargada de historia y tensión. Con bajas y regresos, ambos buscan meterse en la definición del torneo.