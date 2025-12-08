La tradicional canasta navideña llega a las Fiestas con un incremento promedio del 27% respecto del año pasado. El dato surge de un relevamiento de la consultora Focus Market, que analizó la evolución de precios en decoración y alimentos, y cómo los hábitos de consumo se adaptan al contexto económico.

Según el estudio, la decoración navideña registró una suba interanual del 12%, aunque con diferencias marcadas entre los distintos productos. Los pesebres de nueve piezas encabezan los aumentos (+28%), seguido por los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). Por el contrario, algunos artículos mostraron bajas relevantes, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). En total, los ocho productos medidos pasaron de $377.504 a $423.955.

En el caso de los alimentos clásicos, la recomposición de precios fue más marcada. La torta española aumentó 47%, el pan dulce con frutas 44% y el turrón blando de almendra 38%. En cambio, el pan dulce con chips (+9%), las garrapiñadas (+7%) y el champagne (+1%) tuvieron los ajustes más moderados. De esta manera, el conjunto de 12 productos alimenticios pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

Focus Market señaló que dos de los tres productos con mayores incrementos son importados, mientras que en decoración la mayor competencia ayudó a moderar algunos valores. En cambio, los alimentos de origen externo continúan fuertemente influenciados por el tipo de cambio y la disponibilidad de stock.

En cuanto al comportamiento del consumidor, el informe indica que el 74% prioriza promociones y descuentos, seguido por quienes eligen pagar en cuotas (9%) o aprovechar beneficios por débito o QR (7%). Además, la mayoría realiza sus compras con poca anticipación: el 44% una semana antes de Navidad, el 27% un mes antes y el 21% durante el fin de semana previo. Para financiar los gastos, el 61% utiliza tarjeta de crédito, mientras que otros recurren al aguinaldo o a rendimientos de cuentas remuneradas.

“El énfasis en promociones y financiamiento muestra un consumidor más atento y un mercado cada vez más competitivo”, explicó el director de la consultora, Damián Di Pace. Según anticipó, las estrategias comerciales con descuentos agresivos y planes de pago flexibles serán claves para sostener las ventas en un contexto donde celebrar sin descuidar el presupuesto se volvió el principal desafío.