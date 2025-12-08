La canasta navideña subió 27% y crece la búsqueda de ofertas

Un informe privado mostró fuertes subas en alimentos y variaciones en decoración. La mayoría de los consumidores prioriza promociones y financiamiento para las compras de fin de año.

Economía08/12/2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
canasta-navidad-1

La tradicional canasta navideña llega a las Fiestas con un incremento promedio del 27% respecto del año pasado. El dato surge de un relevamiento de la consultora Focus Market, que analizó la evolución de precios en decoración y alimentos, y cómo los hábitos de consumo se adaptan al contexto económico.
Según el estudio, la decoración navideña registró una suba interanual del 12%, aunque con diferencias marcadas entre los distintos productos. Los pesebres de nueve piezas encabezan los aumentos (+28%), seguido por los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). Por el contrario, algunos artículos mostraron bajas relevantes, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). En total, los ocho productos medidos pasaron de $377.504 a $423.955.

En el caso de los alimentos clásicos, la recomposición de precios fue más marcada. La torta española aumentó 47%, el pan dulce con frutas 44% y el turrón blando de almendra 38%. En cambio, el pan dulce con chips (+9%), las garrapiñadas (+7%) y el champagne (+1%) tuvieron los ajustes más moderados. De esta manera, el conjunto de 12 productos alimenticios pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

Focus Market señaló que dos de los tres productos con mayores incrementos son importados, mientras que en decoración la mayor competencia ayudó a moderar algunos valores. En cambio, los alimentos de origen externo continúan fuertemente influenciados por el tipo de cambio y la disponibilidad de stock.

En cuanto al comportamiento del consumidor, el informe indica que el 74% prioriza promociones y descuentos, seguido por quienes eligen pagar en cuotas (9%) o aprovechar beneficios por débito o QR (7%). Además, la mayoría realiza sus compras con poca anticipación: el 44% una semana antes de Navidad, el 27% un mes antes y el 21% durante el fin de semana previo. Para financiar los gastos, el 61% utiliza tarjeta de crédito, mientras que otros recurren al aguinaldo o a rendimientos de cuentas remuneradas.

“El énfasis en promociones y financiamiento muestra un consumidor más atento y un mercado cada vez más competitivo”, explicó el director de la consultora, Damián Di Pace. Según anticipó, las estrategias comerciales con descuentos agresivos y planes de pago flexibles serán claves para sostener las ventas en un contexto donde celebrar sin descuidar el presupuesto se volvió el principal desafío.

Te puede interesar
Lo más visto
santiago-ascacibar-estudiantes-la-plata-capitan-formacion-scaled

River avanza por Santiago Ascacíbar para 2026

GASTON PAROLA
Deportes03/12/2025

El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.

Boletín de noticias