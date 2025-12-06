En una audiencia realizada este viernes, el juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, resolvió dictar la prisión preventiva por 120 días para dos ciudadanos bolivianos detenidos mientras trasladaban cocaína bajo la modalidad conocida como “mula”. La medida fue solicitada por el fiscal federal coadyuvante Federico Grimm, acompañado por el fiscal auxiliar Pablo Micheletti. El agente consular de Bolivia en Rosario participó de la audiencia de manera virtual.

Los imputados habían sido detenidos el pasado 2 de diciembre durante un control de la Sección de Seguridad Vial Ceres de Gendarmería Nacional, dependiente del Escuadrón Rafaela. El operativo estaba apostado en el kilómetro 387 de la Ruta Nacional 34, en inmediaciones de la ciudad de Ceres.

Según la Fiscalía, ambos viajaban en un micro de pasajeros proveniente de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, con destino a la ciudad de Buenos Aires. La intervención del binomio canino “Sasha” fue clave: el perro marcó positivamente un equipaje de mano y también la mano de uno de los sospechosos, lo que despertó la alerta del personal.

Durante la inspección, los gendarmes notaron signos físicos de malestar en los dos hombres, quienes manifestaron sentirse descompuestos. Ante la sospecha de ingestión de estupefacientes, fueron derivados al hospital local. Allí, con asistencia médica, expulsaron un total de 185 cápsulas plásticas que contenían cocaína: uno llevaba 93 unidades (1.239 gramos) y el otro 92 (1.212,3 gramos). Fuentes judiciales indicaron que uno de los detenidos posee una condena previa en Brasil por un hecho similar.

El magistrado avaló la imputación por “transporte de estupefacientes” y autorizó además el secuestro de los dos teléfonos celulares que portaban. Por parte de la defensa, a cargo del Defensor Público Federal Eduardo Marcelo Cerdá, no hubo objeciones respecto al procedimiento ni al plazo solicitado para la medida cautelar. Ambos acusados se negaron a declarar.

Una ruta marcada por el narcotráfico

Este caso se suma a otro operativo reciente en el mismo tramo de la Ruta 34. El 27 de noviembre, Gendarmería halló 100 kilos de cocaína en panes ocultos en los paneles de una Jeep Cherokee, tras una requisa con perro detector. En ese expediente, el juez Cuello Murúa también ordenó 120 días de prisión preventiva para el imputado, un hombre oriundo de Córdoba.