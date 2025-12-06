Allanamientos en Pergamino por abigeato: secuestran carne y armas
Un megaoperativo rural permitió desbaratar una maniobra de faena clandestina. Hallaron armas, carne vacuna y plantas de marihuana en tres viviendas.
El juez federal Aurelio Cuello Murúa dispuso 120 días de prisión preventiva para dos ciudadanos bolivianos sorprendidos transportando cocaína ingerida, tras un control de Gendarmería en la Ruta 34.Sociedad06/12/2025SOFIA ZANOTTI
En una audiencia realizada este viernes, el juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, resolvió dictar la prisión preventiva por 120 días para dos ciudadanos bolivianos detenidos mientras trasladaban cocaína bajo la modalidad conocida como “mula”. La medida fue solicitada por el fiscal federal coadyuvante Federico Grimm, acompañado por el fiscal auxiliar Pablo Micheletti. El agente consular de Bolivia en Rosario participó de la audiencia de manera virtual.
Los imputados habían sido detenidos el pasado 2 de diciembre durante un control de la Sección de Seguridad Vial Ceres de Gendarmería Nacional, dependiente del Escuadrón Rafaela. El operativo estaba apostado en el kilómetro 387 de la Ruta Nacional 34, en inmediaciones de la ciudad de Ceres.
Según la Fiscalía, ambos viajaban en un micro de pasajeros proveniente de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, con destino a la ciudad de Buenos Aires. La intervención del binomio canino “Sasha” fue clave: el perro marcó positivamente un equipaje de mano y también la mano de uno de los sospechosos, lo que despertó la alerta del personal.
Durante la inspección, los gendarmes notaron signos físicos de malestar en los dos hombres, quienes manifestaron sentirse descompuestos. Ante la sospecha de ingestión de estupefacientes, fueron derivados al hospital local. Allí, con asistencia médica, expulsaron un total de 185 cápsulas plásticas que contenían cocaína: uno llevaba 93 unidades (1.239 gramos) y el otro 92 (1.212,3 gramos). Fuentes judiciales indicaron que uno de los detenidos posee una condena previa en Brasil por un hecho similar.
El magistrado avaló la imputación por “transporte de estupefacientes” y autorizó además el secuestro de los dos teléfonos celulares que portaban. Por parte de la defensa, a cargo del Defensor Público Federal Eduardo Marcelo Cerdá, no hubo objeciones respecto al procedimiento ni al plazo solicitado para la medida cautelar. Ambos acusados se negaron a declarar.
Una ruta marcada por el narcotráfico
Este caso se suma a otro operativo reciente en el mismo tramo de la Ruta 34. El 27 de noviembre, Gendarmería halló 100 kilos de cocaína en panes ocultos en los paneles de una Jeep Cherokee, tras una requisa con perro detector. En ese expediente, el juez Cuello Murúa también ordenó 120 días de prisión preventiva para el imputado, un hombre oriundo de Córdoba.
Un megaoperativo rural permitió desbaratar una maniobra de faena clandestina. Hallaron armas, carne vacuna y plantas de marihuana en tres viviendas.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
El juez federal Aurelio Cuello Murua ordenó 120 días de prisión preventiva para el conductor detenido en la RN34 con 105 kilos de cocaína en una Jeep Cherokee.
La Policía Federal interceptó dos micros provenientes de Argentina y detectó a más de un centenar de pasajeros sin documentación migratoria. Serán deportados.
Los gobiernos de Perú y Chile resolvieron reforzar el control fronterizo y crear un comité binacional para ordenar la situación migratoria tras días de tensión en la zona de Tacna y Arica.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
El sorteo de la Copa del Mundo se realizará este viernes en Washington, con Argentina como cabeza de serie. Conocé horarios, bombos y reglas clave del nuevo formato.
El mediocampista de Racing visitará nuevamente la cancha de Boca, ahora en medio del fallo que lo obliga a reintegrar más de 700 mil dólares por un préstamo otorgado en 2019.
El dólar abrió la jornada con movimientos en los distintos segmentos del mercado. Conocé las cotizaciones del oficial, blue y financieros en tiempo real.
Anabella Hers Cabral, ex diputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura, mantiene desde hace seis meses un vínculo afectivo con el ex presidente.
El club santiagueño trabaja para retener a la base del plantel que hizo historia, mientras analiza proyectos para elegir al nuevo entrenador.
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.