Partidos de hoy: qué ver este miércoles 3 de diciembre
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.
La campeona estadounidense explicó que su reciente inscripción en el sistema antidopaje no significa un retorno al circuito y pidió frenar las especulaciones.Deportes03/12/2025GASTON PAROLA
La expectativa por un eventual regreso de Serena Williams volvió a tomar fuerza en las últimas horas, luego de que trascendiera su inscripción en el organismo internacional encargado del control antidopaje en el tenis. La jugadora no compite desde el US Open 2022, cuando cayó ante Ajla Tomljanović en un partido que muchos interpretaron como su despedida del deporte profesional.
La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó que la ex número uno del mundo, nacida en Compton, figura nuevamente en el grupo de atletas sujetos a controles. Adrian Bassett, vocero del organismo, señaló que este es un paso habitual para cualquier jugadora que evalúe volver a competir, lo que alimentó rápidamente los rumores en el circuito.
Sin embargo, la propia Williams decidió frenar las versiones. A través de sus redes sociales, negó de manera contundente cualquier plan de regresar a la actividad. “¡Dios mío! NO voy a regresar. Es una locura”, escribió, sorprendida por la velocidad con la que la noticia se viralizó en medios especializados y plataformas digitales.
Con 23 títulos de Grand Slam, Serena es una de las figuras más influyentes en la historia del deporte. Su última aparición oficial fue hace más de tres años y, pese a que nunca habló de retiro definitivo, dejó claro que no tiene intención de retomar la competencia por el momento.
La derrota en la final de la Libertadores profundizó la mala relación entre José López y Abel Ferreira, y el delantero argentino evalúa su salida para 2026.
Red Bull cerró las últimas confirmaciones y todas las escuderías ya definieron sus duplas para 2026, en un año marcado por el ingreso de nuevos equipos y cambios reglamentarios.
La disputa por los acuerdos comerciales avanzó a juicio con jurado en Carolina del Norte y dejó al descubierto tensiones internas que podrían redefinir el futuro de la categoría.
El plantel volvió a suspender los entrenamientos por segundo día consecutivo ante el incumplimiento en el pago de premios. La crisis económica y política del club suma nuevos capítulos.
La escudería francesa mostrará el monoplaza 2026 el 23 de enero en Barcelona, en un año marcado por cambios técnicos y el debut del motor Mercedes.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.