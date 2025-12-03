La expectativa por un eventual regreso de Serena Williams volvió a tomar fuerza en las últimas horas, luego de que trascendiera su inscripción en el organismo internacional encargado del control antidopaje en el tenis. La jugadora no compite desde el US Open 2022, cuando cayó ante Ajla Tomljanović en un partido que muchos interpretaron como su despedida del deporte profesional.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó que la ex número uno del mundo, nacida en Compton, figura nuevamente en el grupo de atletas sujetos a controles. Adrian Bassett, vocero del organismo, señaló que este es un paso habitual para cualquier jugadora que evalúe volver a competir, lo que alimentó rápidamente los rumores en el circuito.

Sin embargo, la propia Williams decidió frenar las versiones. A través de sus redes sociales, negó de manera contundente cualquier plan de regresar a la actividad. “¡Dios mío! NO voy a regresar. Es una locura”, escribió, sorprendida por la velocidad con la que la noticia se viralizó en medios especializados y plataformas digitales.

Con 23 títulos de Grand Slam, Serena es una de las figuras más influyentes en la historia del deporte. Su última aparición oficial fue hace más de tres años y, pese a que nunca habló de retiro definitivo, dejó claro que no tiene intención de retomar la competencia por el momento.