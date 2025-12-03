La clasificación de Racing a las semifinales del Torneo Clausura dejó una escena que rápidamente se volvió viral. En medio de los festejos tras superar a Tigre por penales, Gonzalo Costas, hijo y ayudante de campo de Gustavo, fue filmado sumándose a un canto contra Boca, próximo rival en la instancia decisiva.

El momento ocurrió apenas finalizó la serie desde los doce pasos. Mientras el Cilindro estallaba en celebraciones y comenzaba a entonar canciones dedicadas al Xeneize, Costas se dejó llevar por el clima y acompañó uno de los cánticos que bajaban desde las tribunas. Su reacción no pasó inadvertida y se difundió rápidamente en redes sociales.

Por otro lado, el cuerpo técnico ya analiza el armado del equipo para visitar La Bombonera el domingo a las 19.00. La Academia tendrá bajas sensibles: Santiago Sosa y Gastón Martirena fueron expulsados ante Tigre, mientras que Santiago Solari terminó el partido con una molestia muscular y será evaluado en las próximas horas.

En este marco, Facundo Mura aparece como principal opción para ocupar el lateral derecho, pese a que no renovará su contrato. En el mediocampo, Gustavo Costas evalúa alternativas como Bruno Zuculini, Alan Forneris o Franco Pardo, quien ingresó en los minutos finales del duelo ante el Matador.

En ataque, en caso de que Solari quede descartado, las alternativas son Tomás Conechny o Adrián Balboa para acompañar a Adrián Martínez y Duván Vergara. El encuentro ante Boca no solo representa un clásico, sino también la posibilidad de acceder a la final de un torneo que entrega un cupo para la Copa Libertadores 2026, objetivo central para Racing.