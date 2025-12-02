Semifinales del Clausura 2025: así quedaron los cruces

Sorteo del Mundial 2027: cómo será y qué esperar
Este miércoles se realizará el sorteo del Mundial de Rugby de Australia 2027, donde por primera vez Los Pumas serán cabeza de serie. Conocé el formato, los bombos y cómo seguir la transmisión.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.Deportes02/12/2025GASTON PAROLA
Las semifinales del Torneo Clausura 2025 ya tienen a sus cuatro protagonistas. Tras un domingo cargado de definiciones, quedaron confirmados los cruces que buscarán dar un nuevo paso hacia el título del fútbol argentino.
Por un lado, Boca se metió entre los cuatro mejores después de eliminar a Argentinos Juniors en La Bombonera. Su rival será Racing, que avanzó desde los doce pasos luego de igualar con Tigre y resolver la serie por penales en Avellaneda.
En la otra llave habrá clásico platense. Estudiantes dejó en el camino a Central Córdoba en el Madre de Ciudades, mientras que Gimnasia sorprendió al vencer a Barracas Central como visitante, abrochando así su pasaje a semifinales.
Según confirmó la organización, los encuentros se disputarán el fin de semana del sábado 6 de diciembre, en estadio del mejor clasificado en la tabla anual. Además, a diferencia del Apertura, en caso de empate habrá alargue antes de llegar a los penales.
La final está programada para el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Semifinales del Clausura 2025
Boca vs. Racing | Fecha y hora a confirmar | La Bombonera
Gimnasia vs. Estudiantes | Fecha y hora a confirmar | Estadio Juan Carmelo Zerillo
La Academia llegará diezmada a la semifinal del Clausura: dos expulsados y un delantero en duda por lesión complican el armado de Gustavo Costas.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
El líder del campeonato enfrenta hoy al equipo del Cholo Simeone en el Camp Nou. Si el Colchonero gana, alcanzará a los blaugranas en la tabla.
La IFAB analizará en marzo de 2026 la “Ley Wenger”, una propuesta que solo sanciona la posición adelantada cuando el atacante tiene todo su cuerpo por delante del penúltimo defensor. El cambio podría aplicarse en el próximo Mundial.
El arquero fue clave en la tanda ante Tigre y la Academia avanzó tras el 4-2 desde los doce pasos. Ahora enfrentará a Boca en la Bombonera.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
El Millonario solo accederá a la Fase 2 del certamen continental si su histórico rival se consagra campeón del Torneo Clausura. De lo contrario, jugará la Sudamericana.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
Cada 1° de diciembre el mundo renueva el compromiso frente al VIH/Sida, una enfermedad que aún afecta a millones de personas y requiere prevención, información y acceso a la salud.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.