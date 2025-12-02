Semifinales del Clausura 2025: así quedaron los cruces

Las semifinales del Torneo Clausura 2025 ya tienen a sus cuatro protagonistas. Tras un domingo cargado de definiciones, quedaron confirmados los cruces que buscarán dar un nuevo paso hacia el título del fútbol argentino.

Por un lado, Boca se metió entre los cuatro mejores después de eliminar a Argentinos Juniors en La Bombonera. Su rival será Racing, que avanzó desde los doce pasos luego de igualar con Tigre y resolver la serie por penales en Avellaneda.

En la otra llave habrá clásico platense. Estudiantes dejó en el camino a Central Córdoba en el Madre de Ciudades, mientras que Gimnasia sorprendió al vencer a Barracas Central como visitante, abrochando así su pasaje a semifinales.

Según confirmó la organización, los encuentros se disputarán el fin de semana del sábado 6 de diciembre, en estadio del mejor clasificado en la tabla anual. Además, a diferencia del Apertura, en caso de empate habrá alargue antes de llegar a los penales.

La final está programada para el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Semifinales del Clausura 2025

Boca vs. Racing | Fecha y hora a confirmar | La Bombonera

Gimnasia vs. Estudiantes | Fecha y hora a confirmar | Estadio Juan Carmelo Zerillo