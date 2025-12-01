Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hija por casi 30 años

Ingresaron al Hospital Infantil a una beba con lesiones e intoxicación con cocaína
La niña, de un año y medio, quedó internada bajo custodia policial. Investigan posibles maltratos y responsabilidades familiares.
Un hombre de 59 años fue detenido en la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos, acusado de abusar sexualmente de su hija durante casi tres décadas y de haber tenido dos hijos con ella. La investigación sostiene que los hechos comenzaron cuando la víctima tenía apenas 6 años y convivía con su familia en una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Pilar.
Según fuentes judiciales, el entorno familiar habría guardado silencio durante años, lo que permitió que los abusos se extendieran en el tiempo sin intervención de organismos de control o denuncias formales.
La mujer, hoy de 35 años, logró romper ese silencio con el acompañamiento de su pareja actual, quien la alentó a presentarse ante la policía. Su testimonio fue clave para activar la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, a cargo de la fiscal Marcela Semeria.
Ante la gravedad del caso, la fiscalía solicitó la colaboración de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina. Los agentes desplegaron tareas de inteligencia durante varios días para localizar al sospechoso, finalmente ubicado en la localidad entrerriana de San José.
Con autorización judicial, se montó un operativo de vigilancia en la zona de calle 17 de Agosto al 2800, donde el hombre fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantías Nº 6 del Departamento Judicial de San Isidro, imputado por el delito de abuso sexual agravado.
La investigación continúa abierta para determinar si otras personas participaron o encubrieron la situación. El caso vuelve a poner en agenda la importancia de las denuncias tempranas y de la contención a las víctimas de violencia intrafamiliar.
