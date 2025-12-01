Milei encabeza el ascenso de las Fuerzas de Seguridad

El presidente Javier Milei encabeza este lunes, a las 11, la ceremonia de asunción y ascenso de oficiales superiores de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

El acto tendrá lugar en el Salón Blanco de Casa Rosada, donde se realizará la tradicional entrega de sables. Según confirmaron fuentes oficiales, la actividad contará con la presencia de Alejandra Monteoliva, quien asumirá como nueva ministra de Seguridad, y de Patricia Bullrich, que presentó su renuncia el domingo para asumir su banca en el Senado.

Bullrich formalizó su salida a través de una carta dirigida al Presidente con fecha 1° de diciembre, en la que agradeció la confianza recibida y destacó el “mandato claro” de fortalecer el orden público y el combate al crimen. La exfuncionaria encabezó el viernes un acto de despedida en el Ministerio de Seguridad.

Monteoliva —de perfil técnico y parte del equipo cercano a Bullrich— jurará este martes como ministra en Casa Rosada. Su designación se produjo tras la solicitud de Bullrich de dejar el cargo para competir por una banca legislativa.

La ceremonia de este lunes marca el primer acto oficial de Monteoliva al frente de la cartera, en un contexto de continuidad institucional y reordenamiento dentro del área de Seguridad.