Milei encabeza el ascenso de las Fuerzas de Seguridad

El Presidente participa este lunes de la entrega de sables a oficiales superiores en Casa Rosada. Asisten Patricia Bullrich, ya renunciada, y su sucesora, Alejandra Monteoliva.

Política 01/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
720

El presidente Javier Milei encabeza este lunes, a las 11, la ceremonia de asunción y ascenso de oficiales superiores de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

El acto tendrá lugar en el Salón Blanco de Casa Rosada, donde se realizará la tradicional entrega de sables. Según confirmaron fuentes oficiales, la actividad contará con la presencia de Alejandra Monteoliva, quien asumirá como nueva ministra de Seguridad, y de Patricia Bullrich, que presentó su renuncia el domingo para asumir su banca en el Senado.

Bullrich formalizó su salida a través de una carta dirigida al Presidente con fecha 1° de diciembre, en la que agradeció la confianza recibida y destacó el “mandato claro” de fortalecer el orden público y el combate al crimen. La exfuncionaria encabezó el viernes un acto de despedida en el Ministerio de Seguridad.

Monteoliva —de perfil técnico y parte del equipo cercano a Bullrich— jurará este martes como ministra en Casa Rosada. Su designación se produjo tras la solicitud de Bullrich de dejar el cargo para competir por una banca legislativa.

La ceremonia de este lunes marca el primer acto oficial de Monteoliva al frente de la cartera, en un contexto de continuidad institucional y reordenamiento dentro del área de Seguridad.

Te puede interesar
MENEM-a9f59c

El PJ enfrenta dificultades para abrir el recinto este jueves

Oscar A Canavese
Política 30/11/2025

El justicialismo busca un acuerdo con bloques opositores para sesionar antes del fin del período ordinario, pero aún no logra reunir el quórum necesario. Las negociaciones se tensan por la elección de representantes en la Auditoría General de la Nación.

Lo más visto
MENEM-a9f59c

El PJ enfrenta dificultades para abrir el recinto este jueves

Oscar A Canavese
Política 30/11/2025

El justicialismo busca un acuerdo con bloques opositores para sesionar antes del fin del período ordinario, pero aún no logra reunir el quórum necesario. Las negociaciones se tensan por la elección de representantes en la Auditoría General de la Nación.

Boletín de noticias