Los Leoncitos debutaron con una sólida victoria en el Mundial Junior

Verón cuestionó a la AFA tras la sanción y denunció “amenazas graves”
El presidente de Estudiantes habló por primera vez tras el castigo por el pasillo de espaldas y aseguró que hubo presiones indebidas hacia la institución y hacia su persona.
La Selección Argentina Sub 21 comenzó su camino en la Copa Mundial Junior con una clara victoria 4-1 ante Japón, en el primer partido del Grupo C. El equipo dirigido por Juan Ignacio Gilardi mostró firmeza desde el inicio y logró marcar diferencias rápidamente.
A los 1’, Argentina abrió el marcador tras un córner corto que Nicolás “Toto” Rodríguez cambió por gol luego de una buena acción previa de Mateo Torrigiani. En el segundo cuarto, la presión alta volvió a dar resultado: Santiago Fernández recuperó en campo rival y Torrigiani (24’) amplió la ventaja dentro del área.
Tras el entretiempo, el partido se volvió más parejo y ambos equipos priorizaron el control de balón sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, en el último cuarto, Los Leoncitos recuperaron intensidad y volvieron a golpear. Rodríguez desbordó, envió un centro y Bruno Correa (50’) definió para el 3-0. Japón reaccionó y descontó mediante Naru Kimura (53’), pero Argentina respondió de inmediato: otro córner corto permitió a Rodríguez (55’) sellar el 4-1 definitivo y firmar un doblete.
Argentina formó con Joaquín Ruiz; Nicolás Rodríguez, Thiago Zalazar, Teo Barrena, Matías Andreotti; Lautaro Martínez, Tomás Ruiz (c), Juan Pedro Fernández; Mateo Serrano, Mateo Torrigiani y Bruno Correa. También ingresaron Lorenzo Somaini, Luca Dulor, Santiago Fernández, Lucas Borreti, Juan Borreti, Federico Hanselmann y Facundo Falchetto.
El próximo compromiso será el domingo 30 de noviembre desde las 7.30 (hora ARG/CHI/URU), nuevamente por la pantalla de Disney+ Premium
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
El delantero francés anotó los cuatro goles del 4-3 del Real Madrid ante Olympiacos y protagonizó un cruce en conferencia al rechazar una pregunta sobre la “Mbappé dependencia”.
El arquero del Barcelona confesó que aún sufre las secuelas de la doble fractura de brazos que sufrió en 2008 y que, pese al dolor constante, continúa atajando en la élite.
El mediocampista inglés expresó su frustración tras un presente alarmante del equipo, que perdió 9 de los últimos 12 partidos y viene de sufrir dos goleadas en cuatro días.
Franco Colapinto participará este viernes de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail. Repasá el horario y las opciones para seguir la actividad.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
La Liga Profesional dio a conocer días, horarios y jueces para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Boca-Argentinos va el domingo, mientras que Racing-Tigre cerrará la fase el lunes por la noche.
Pese a la descalificación en Las Vegas, el piloto inglés depende de sí mismo para coronarse en la penúltima fecha. Piastri y Verstappen aún mantienen opciones matemáticas.
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.
Una mujer fue descubierta cuando intentaba ingresar presunta marihuana oculta en potes de dulce de leche durante la requisa previa a las visitas. La Fiscalía ordenó el secuestro del material y dio intervención a la PDI.
El ex abogado de la mediática fue detenido en Nordelta por presuntas estafas. Dos letradas reclaman el pago de 600 mil dólares por un contrato firmado durante la disputa legal con Mauro Icardi.
La jornada, realizada en la Estación El Jardín, permitió recolectar 4.122 envases vacíos gracias al trabajo conjunto entre la Comuna, CampoLimpio, la Cooperativa Agropecuaria y el Gobierno provincial.