Los Leoncitos debutaron con una sólida victoria en el Mundial Junior

La Selección Argentina Sub 21 comenzó su camino en la Copa Mundial Junior con una clara victoria 4-1 ante Japón, en el primer partido del Grupo C. El equipo dirigido por Juan Ignacio Gilardi mostró firmeza desde el inicio y logró marcar diferencias rápidamente.

A los 1’, Argentina abrió el marcador tras un córner corto que Nicolás “Toto” Rodríguez cambió por gol luego de una buena acción previa de Mateo Torrigiani. En el segundo cuarto, la presión alta volvió a dar resultado: Santiago Fernández recuperó en campo rival y Torrigiani (24’) amplió la ventaja dentro del área.

Tras el entretiempo, el partido se volvió más parejo y ambos equipos priorizaron el control de balón sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, en el último cuarto, Los Leoncitos recuperaron intensidad y volvieron a golpear. Rodríguez desbordó, envió un centro y Bruno Correa (50’) definió para el 3-0. Japón reaccionó y descontó mediante Naru Kimura (53’), pero Argentina respondió de inmediato: otro córner corto permitió a Rodríguez (55’) sellar el 4-1 definitivo y firmar un doblete.

Argentina formó con Joaquín Ruiz; Nicolás Rodríguez, Thiago Zalazar, Teo Barrena, Matías Andreotti; Lautaro Martínez, Tomás Ruiz (c), Juan Pedro Fernández; Mateo Serrano, Mateo Torrigiani y Bruno Correa. También ingresaron Lorenzo Somaini, Luca Dulor, Santiago Fernández, Lucas Borreti, Juan Borreti, Federico Hanselmann y Facundo Falchetto.

El próximo compromiso será el domingo 30 de noviembre desde las 7.30 (hora ARG/CHI/URU), nuevamente por la pantalla de Disney+ Premium