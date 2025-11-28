¿Qué necesita Verstappen para ser campeón de la F1 2025?

Los Leoncitos debutaron con una sólida victoria en el Mundial Junior
Argentina superó 4-1 a Japón en su estreno por el Grupo C del Mundial Sub 21, con goles de Nicolás Rodríguez, Mateo Torrigiani y Bruno Correa.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.Deportes28/11/2025GASTON PAROLA
La definición del Mundial 2025 de Fórmula 1 llegó a un punto límite. Tras su victoria en Las Vegas y las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri, Max Verstappen se metió de lleno en la pelea por el título que parecía exclusiva de McLaren.
A dos fechas del final, Norris lidera el campeonato con 390 puntos, mientras que Verstappen está a 24 unidades. En el horizonte aparecen el GP de Qatar —con carrera sprint incluida— y el GP de Abu Dhabi, última cita del calendario. En total, quedan 58 puntos disponibles.
Hace apenas siete carreras, desde el GP de Italia, la pelea parecía inclinada en favor de los pilotos de McLaren, con Piastri incluso por delante de Norris. Desde entonces, el australiano no volvió a subir al podio y el piloto de Red Bull recortó 103 puntos, reabriendo un campeonato que parecía definido.
Con la calculadora en la mano, estas son las combinaciones que pueden coronar a Verstappen con su quinto título del mundo:
Escenario 1: Pleno de puntos y definición por un punto
En este primer escenario, Verstappen debe ganar la sprint de Qatar y las dos carreras largas que restan en el año. Así alcanzaría su máximo posible: 424 puntos.
Para que el neerlandés sea campeón, Norris tendría que terminar 2° en la sprint y luego 2° y 6° en las carreras. De esa manera, el británico quedaría en 423 unidades. Es el camino más directo, pero también el más exigente para el piloto de Red Bull: no puede dejar escapar un solo punto.
Escenario 2: Pleno de puntos y desempate por victorias
La segunda alternativa también exige que Verstappen gane la sprint de Qatar y las dos finales, sumando nuevamente 424 puntos. La diferencia está en el rendimiento de Norris: si el británico finaliza 3°, 4° y 2° en las próximas competencias, ambos quedarían igualados en el campeonato.
En ese caso, el título se definiría por cantidad de victorias en la temporada. Hoy, los McLaren acumulan siete triunfos cada uno, mientras que Verstappen suma seis. Si el neerlandés se queda con los dos últimos Grandes Premios, llegaría a ocho victorias y se impondría en el primer criterio de desempate.
Escenario 3: Norris sin puntos en una carrera larga
En este panorama, Verstappen mantiene un rendimiento perfecto (gana sprint y las dos finales), pero la clave pasa por Norris.
Si el piloto de McLaren no suma en una de las dos carreras largas, incluso siendo segundo en las otras, los 25 puntos perdidos en esa competencia resultan irreparables frente a un rival que aprovecha todo. Es el escenario donde un solo error —un abandono, una sanción o un problema mecánico— puede cambiar por completo el campeonato.
Escenario 4: Un tropiezo de Verstappen… pero Norris también falla
La última combinación posible admite que Verstappen no sume en la sprint de Qatar, siempre y cuando gane las dos carreras largas restantes. En ese contexto, y suponiendo un triunfo de Norris en la carrera corta, el británico debería terminar 3° y 9° en las finales para que el título quede en manos de Red Bull.
La falta de puntos en la sprint se compensa con los 50 que otorgan las dos victorias dominicales, pero deja un margen muy reducido: cualquier resultado mejor de Norris en las carreras principales inclinaría la balanza a su favor.
Una definición abierta
En todos los escenarios hay un denominador común: Verstappen necesita dos fines de semana casi perfectos, sin errores ni abandonos. La tendencia de las últimas carreras le juega a favor, pero la diferencia todavía obliga a exprimir cada punto.
Del lado de Norris, el camino es más claro: mantener la regularidad y acercarse a los 425 puntos para evitar que una remontada histórica le arrebate un título que, algunas semanas atrás, parecía encaminado.
