Mbappé marcó un póker y discutió con un periodista en Grecia

Los Leoncitos debutaron con una sólida victoria en el Mundial Junior
Argentina superó 4-1 a Japón en su estreno por el Grupo C del Mundial Sub 21, con goles de Nicolás Rodríguez, Mateo Torrigiani y Bruno Correa.
El delantero francés anotó los cuatro goles del 4-3 del Real Madrid ante Olympiacos y protagonizó un cruce en conferencia al rechazar una pregunta sobre la “Mbappé dependencia”.Deportes28/11/2025GASTON PAROLA
Kylian Mbappé fue la gran figura del Real Madrid en la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League. El francés convirtió los cuatro tantos del triunfo por 4-3 frente a Olympiacos, en un partido disputado este miércoles en Grecia, y guió al equipo hacia una victoria clave tras tres encuentros sin ganar.
Después del encuentro, el delantero enfrentó la rueda de prensa y tuvo un momento tenso con un periodista. La consulta sobre una presunta “Mbappé dependencia” del Madrid no le cayó bien. “Creo que esta pregunta es una falta de respeto y una mala pregunta”, respondió con seriedad.
El atacante, que suma ocho goles en cinco partidos de Champions y 22 tantos en 18 presentaciones en la temporada, profundizó su postura: “Cada uno tiene su trabajo. El mío es marcar goles. No tienes que decir ‘dependencia’. Tienes que decir que soy responsable cuando el equipo no gana porque mi trabajo es marcar”.
El intercambio se produjo después de una racha de tres encuentros sin convertir —ante Liverpool, Rayo Vallecano y Elche— en la que el conjunto de Xabi Alonso tampoco consiguió victorias.
El póker ante Olympiacos le permitió a Mbappé igualar una marca histórica del club, que hasta ahora solo ostentaban Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo. “Es un honor estar en esa lista. Yo acabo de llegar y aún me quedan muchas cosas por hacer”, cerró.
El presidente de Estudiantes habló por primera vez tras el castigo por el pasillo de espaldas y aseguró que hubo presiones indebidas hacia la institución y hacia su persona.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
El arquero del Barcelona confesó que aún sufre las secuelas de la doble fractura de brazos que sufrió en 2008 y que, pese al dolor constante, continúa atajando en la élite.
El mediocampista inglés expresó su frustración tras un presente alarmante del equipo, que perdió 9 de los últimos 12 partidos y viene de sufrir dos goleadas en cuatro días.
Franco Colapinto participará este viernes de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail. Repasá el horario y las opciones para seguir la actividad.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
La Liga Profesional dio a conocer días, horarios y jueces para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Boca-Argentinos va el domingo, mientras que Racing-Tigre cerrará la fase el lunes por la noche.
Pese a la descalificación en Las Vegas, el piloto inglés depende de sí mismo para coronarse en la penúltima fecha. Piastri y Verstappen aún mantienen opciones matemáticas.
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.
Una mujer fue descubierta cuando intentaba ingresar presunta marihuana oculta en potes de dulce de leche durante la requisa previa a las visitas. La Fiscalía ordenó el secuestro del material y dio intervención a la PDI.
El ex abogado de la mediática fue detenido en Nordelta por presuntas estafas. Dos letradas reclaman el pago de 600 mil dólares por un contrato firmado durante la disputa legal con Mauro Icardi.
La jornada, realizada en la Estación El Jardín, permitió recolectar 4.122 envases vacíos gracias al trabajo conjunto entre la Comuna, CampoLimpio, la Cooperativa Agropecuaria y el Gobierno provincial.