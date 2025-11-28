Mbappé marcó un póker y discutió con un periodista en Grecia

Kylian Mbappé fue la gran figura del Real Madrid en la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League. El francés convirtió los cuatro tantos del triunfo por 4-3 frente a Olympiacos, en un partido disputado este miércoles en Grecia, y guió al equipo hacia una victoria clave tras tres encuentros sin ganar.

Después del encuentro, el delantero enfrentó la rueda de prensa y tuvo un momento tenso con un periodista. La consulta sobre una presunta “Mbappé dependencia” del Madrid no le cayó bien. “Creo que esta pregunta es una falta de respeto y una mala pregunta”, respondió con seriedad.

El atacante, que suma ocho goles en cinco partidos de Champions y 22 tantos en 18 presentaciones en la temporada, profundizó su postura: “Cada uno tiene su trabajo. El mío es marcar goles. No tienes que decir ‘dependencia’. Tienes que decir que soy responsable cuando el equipo no gana porque mi trabajo es marcar”.

El intercambio se produjo después de una racha de tres encuentros sin convertir —ante Liverpool, Rayo Vallecano y Elche— en la que el conjunto de Xabi Alonso tampoco consiguió victorias.

El póker ante Olympiacos le permitió a Mbappé igualar una marca histórica del club, que hasta ahora solo ostentaban Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo. “Es un honor estar en esa lista. Yo acabo de llegar y aún me quedan muchas cosas por hacer”, cerró.