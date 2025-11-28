Szczesny reveló los dolores crónicos que marcaron su carrera

Wojciech Szczesny atraviesa uno de los momentos más sinceros de su trayectoria. El arquero del Barcelona reveló que convive desde hace casi veinte años con dolores crónicos derivados de la grave lesión que sufrió en 2008, cuando se fracturó ambos antebrazos durante un entrenamiento con pesas en el Arsenal.

En diálogo con la revista GQ, el futbolista polaco admitió que la situación lo afecta física y emocionalmente. “Estoy harto de este sufrimiento. No se lo deseo a nadie”, afirmó. Incluso contó que hay entrenamientos en los que no puede sostener ni una botella de agua debido a la pérdida de sensibilidad en sus manos.

Esta lesión lo obligó a alejarse momentáneamente del fútbol cuando aún era titular en la Juventus. A pesar de recibir ofertas desde Arabia Saudita y de clubes importantes de Europa, decidió retirarse porque ya no quería jugar condicionado por el dolor ni hacerlo sólo por dinero.

Sin embargo, su destino cambió en 2024, cuando recibió el llamado del Barcelona. Aceptó volver y disputó su primera temporada sin cobrar, como gesto tras la rescisión anticipada con la Juventus. Desde entonces, acumuló 39 partidos con la camiseta blaugrana, nueve de ellos en la actual temporada, manteniendo un nivel competitivo.

A lo largo de su carrera, Szczesny dejó números destacados en todos los clubes donde jugó. Con la Juventus registró un promedio de 0,92 goles recibidos por partido, con 252 encuentros y 103 vallas invictas. En Arsenal, donde debutó tras formarse en las inferiores, sumó 181 partidos, 72 arcos en cero y 194 tantos recibidos. Además, durante su paso por la Roma jugó 81 partidos, mantuvo 23 vallas invictas y recibió 95 goles, etapa que lo devolvió a la elite del fútbol europeo.

Con 35 años y un recorrido marcado por la resiliencia, Szczesny continúa defendiendo uno de los arcos más exigentes del mundo. El dolor persiste, pero su competitividad sigue vigente.