Szczesny reveló los dolores crónicos que marcaron su carrera

Los Leoncitos debutaron con una sólida victoria en el Mundial Junior
Argentina superó 4-1 a Japón en su estreno por el Grupo C del Mundial Sub 21, con goles de Nicolás Rodríguez, Mateo Torrigiani y Bruno Correa.
El arquero del Barcelona confesó que aún sufre las secuelas de la doble fractura de brazos que sufrió en 2008 y que, pese al dolor constante, continúa atajando en la élite.Deportes28/11/2025GASTON PAROLA
Wojciech Szczesny atraviesa uno de los momentos más sinceros de su trayectoria. El arquero del Barcelona reveló que convive desde hace casi veinte años con dolores crónicos derivados de la grave lesión que sufrió en 2008, cuando se fracturó ambos antebrazos durante un entrenamiento con pesas en el Arsenal.
En diálogo con la revista GQ, el futbolista polaco admitió que la situación lo afecta física y emocionalmente. “Estoy harto de este sufrimiento. No se lo deseo a nadie”, afirmó. Incluso contó que hay entrenamientos en los que no puede sostener ni una botella de agua debido a la pérdida de sensibilidad en sus manos.
Esta lesión lo obligó a alejarse momentáneamente del fútbol cuando aún era titular en la Juventus. A pesar de recibir ofertas desde Arabia Saudita y de clubes importantes de Europa, decidió retirarse porque ya no quería jugar condicionado por el dolor ni hacerlo sólo por dinero.
Sin embargo, su destino cambió en 2024, cuando recibió el llamado del Barcelona. Aceptó volver y disputó su primera temporada sin cobrar, como gesto tras la rescisión anticipada con la Juventus. Desde entonces, acumuló 39 partidos con la camiseta blaugrana, nueve de ellos en la actual temporada, manteniendo un nivel competitivo.
A lo largo de su carrera, Szczesny dejó números destacados en todos los clubes donde jugó. Con la Juventus registró un promedio de 0,92 goles recibidos por partido, con 252 encuentros y 103 vallas invictas. En Arsenal, donde debutó tras formarse en las inferiores, sumó 181 partidos, 72 arcos en cero y 194 tantos recibidos. Además, durante su paso por la Roma jugó 81 partidos, mantuvo 23 vallas invictas y recibió 95 goles, etapa que lo devolvió a la elite del fútbol europeo.
Con 35 años y un recorrido marcado por la resiliencia, Szczesny continúa defendiendo uno de los arcos más exigentes del mundo. El dolor persiste, pero su competitividad sigue vigente.
El presidente de Estudiantes habló por primera vez tras el castigo por el pasillo de espaldas y aseguró que hubo presiones indebidas hacia la institución y hacia su persona.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
El delantero francés anotó los cuatro goles del 4-3 del Real Madrid ante Olympiacos y protagonizó un cruce en conferencia al rechazar una pregunta sobre la “Mbappé dependencia”.
El mediocampista inglés expresó su frustración tras un presente alarmante del equipo, que perdió 9 de los últimos 12 partidos y viene de sufrir dos goleadas en cuatro días.
Franco Colapinto participará este viernes de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail. Repasá el horario y las opciones para seguir la actividad.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
La Liga Profesional dio a conocer días, horarios y jueces para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Boca-Argentinos va el domingo, mientras que Racing-Tigre cerrará la fase el lunes por la noche.
Pese a la descalificación en Las Vegas, el piloto inglés depende de sí mismo para coronarse en la penúltima fecha. Piastri y Verstappen aún mantienen opciones matemáticas.
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.
Una mujer fue descubierta cuando intentaba ingresar presunta marihuana oculta en potes de dulce de leche durante la requisa previa a las visitas. La Fiscalía ordenó el secuestro del material y dio intervención a la PDI.
El ex abogado de la mediática fue detenido en Nordelta por presuntas estafas. Dos letradas reclaman el pago de 600 mil dólares por un contrato firmado durante la disputa legal con Mauro Icardi.
La jornada, realizada en la Estación El Jardín, permitió recolectar 4.122 envases vacíos gracias al trabajo conjunto entre la Comuna, CampoLimpio, la Cooperativa Agropecuaria y el Gobierno provincial.