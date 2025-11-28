F1: los horarios de Colapinto en la práctica del GP de Qatar y dónde ver

La Fórmula 1 ingresa en la recta final de la temporada 2025 con la disputa del Gran Premio de Qatar, 23ª cita del calendario. En este escenario, el argentino Franco Colapinto volverá a tener acción en pista durante la única sesión de prácticas libres prevista para este viernes 28 de noviembre, debido al formato Sprint adoptado para este fin de semana.

La actividad se desarrollará desde las 10.30 (hora de Argentina) en el Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha. Esta pista, originalmente construida para MotoGP y utilizada por primera vez por la Fórmula 1 en 2021, posee una extensión de 5.419 metros, 57 vueltas de carrera y un récord de vuelta vigente desde 2024, marcado por Lando Norris (1:22.384).

Horarios de la práctica libre del GP de Qatar

Argentina / Brasil / Uruguay: 10.30

Paraguay / Chile / Bolivia / Venezuela: 9.30

Perú / Ecuador / Colombia: 8.30

México: 7.30

Dónde ver en vivo

La sesión podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports y en plataformas digitales mediante Disney+ (ESPN), con suscripción previa. Además, el minuto a minuto estará disponible en el sitio de TyC Sports.

Canales:

Cablevisión: 25 (SD) / 106 (HD)

DirecTV: 105 (SD) / 1605 (HD)

Telecentro: 101 (SD) / 1013 (HD)

El fin de semana en Qatar marcará la anteúltima parada del certamen, antes del cierre en Abu Dhabi.