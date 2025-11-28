Boca avanza con nuevas obras en La Bombonera

Los Leoncitos debutaron con una sólida victoria en el Mundial Junior
Argentina superó 4-1 a Japón en su estreno por el Grupo C del Mundial Sub 21, con goles de Nicolás Rodríguez, Mateo Torrigiani y Bruno Correa.
La Bombonera sumará nuevas estructuras y remodelaciones desde diciembre
Boca Juniors continúa ejecutando mejoras en su estadio con el objetivo de avanzar hacia la futura ampliación de La Bombonera, un anhelo histórico de los hinchas y de la actual dirigencia. Las obras, que se desarrollarán en etapas durante los próximos meses, incluyen tareas en accesos, plateas y espacios destinados a los socios.
Según lo informado, el 9 de diciembre comenzarán los trabajos en la entrada principal de Brandsen 805, donde se construirán columnas de aproximadamente diez metros de altura que conformarán el nuevo frente de la Puerta 3. La intervención culminará con la colocación de una pantalla LED de 30 metros de largo por 3 de alto, prevista para la semana siguiente, fecha en la que Boca ya no tendrá actividad deportiva en su estadio.
Para enero está programado el avance en el hall principal y la finalización del pavimentado e iluminación del estacionamiento ubicado detrás de la zona de plateas. En febrero se iniciará la refacción de la Platea L inferior, que se extenderá hasta abril o mayo, permitiendo que el equipo mantenga la localía durante 2026.
La dirigencia también confirmó que, de manera paralela, en la Platea Media se llevará a cabo la modernización de los palcos existentes, mientras que el proceso de demolición de los palcos sobre la calle Iberlucea marcará el momento en que deberá definirse un nuevo estadio alternativo para los partidos del primer equipo.
Además de las obras dentro del estadio, el club comenzará en febrero la construcción de un gimnasio exclusivo para socios sobre la calle Brandsen, frente a La Bombonera.
Toda la información y el registro de los avances serán compartidos en la cuenta oficial de Instagram @obrasbocajrs, especialmente creada para mantener informados a socios e hinchas. La dirigencia destacó que estas intervenciones son parte de un plan mayor de remodelación y ampliación que proyecta anunciar formalmente en 2026.
El presidente de Estudiantes habló por primera vez tras el castigo por el pasillo de espaldas y aseguró que hubo presiones indebidas hacia la institución y hacia su persona.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
El delantero francés anotó los cuatro goles del 4-3 del Real Madrid ante Olympiacos y protagonizó un cruce en conferencia al rechazar una pregunta sobre la “Mbappé dependencia”.
El arquero del Barcelona confesó que aún sufre las secuelas de la doble fractura de brazos que sufrió en 2008 y que, pese al dolor constante, continúa atajando en la élite.
El mediocampista inglés expresó su frustración tras un presente alarmante del equipo, que perdió 9 de los últimos 12 partidos y viene de sufrir dos goleadas en cuatro días.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
La Liga Profesional dio a conocer días, horarios y jueces para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Boca-Argentinos va el domingo, mientras que Racing-Tigre cerrará la fase el lunes por la noche.
Pese a la descalificación en Las Vegas, el piloto inglés depende de sí mismo para coronarse en la penúltima fecha. Piastri y Verstappen aún mantienen opciones matemáticas.
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.
Una mujer fue descubierta cuando intentaba ingresar presunta marihuana oculta en potes de dulce de leche durante la requisa previa a las visitas. La Fiscalía ordenó el secuestro del material y dio intervención a la PDI.
El ex abogado de la mediática fue detenido en Nordelta por presuntas estafas. Dos letradas reclaman el pago de 600 mil dólares por un contrato firmado durante la disputa legal con Mauro Icardi.
La jornada, realizada en la Estación El Jardín, permitió recolectar 4.122 envases vacíos gracias al trabajo conjunto entre la Comuna, CampoLimpio, la Cooperativa Agropecuaria y el Gobierno provincial.