Boca avanza con nuevas obras en La Bombonera

La Bombonera sumará nuevas estructuras y remodelaciones desde diciembre

Boca Juniors continúa ejecutando mejoras en su estadio con el objetivo de avanzar hacia la futura ampliación de La Bombonera, un anhelo histórico de los hinchas y de la actual dirigencia. Las obras, que se desarrollarán en etapas durante los próximos meses, incluyen tareas en accesos, plateas y espacios destinados a los socios.

Según lo informado, el 9 de diciembre comenzarán los trabajos en la entrada principal de Brandsen 805, donde se construirán columnas de aproximadamente diez metros de altura que conformarán el nuevo frente de la Puerta 3. La intervención culminará con la colocación de una pantalla LED de 30 metros de largo por 3 de alto, prevista para la semana siguiente, fecha en la que Boca ya no tendrá actividad deportiva en su estadio.

Para enero está programado el avance en el hall principal y la finalización del pavimentado e iluminación del estacionamiento ubicado detrás de la zona de plateas. En febrero se iniciará la refacción de la Platea L inferior, que se extenderá hasta abril o mayo, permitiendo que el equipo mantenga la localía durante 2026.

La dirigencia también confirmó que, de manera paralela, en la Platea Media se llevará a cabo la modernización de los palcos existentes, mientras que el proceso de demolición de los palcos sobre la calle Iberlucea marcará el momento en que deberá definirse un nuevo estadio alternativo para los partidos del primer equipo.

Además de las obras dentro del estadio, el club comenzará en febrero la construcción de un gimnasio exclusivo para socios sobre la calle Brandsen, frente a La Bombonera.

Toda la información y el registro de los avances serán compartidos en la cuenta oficial de Instagram @obrasbocajrs, especialmente creada para mantener informados a socios e hinchas. La dirigencia destacó que estas intervenciones son parte de un plan mayor de remodelación y ampliación que proyecta anunciar formalmente en 2026.