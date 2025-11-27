Villa Cañás celebró la segunda edición de “Escuelas que Cantan”

La Defensoría del Pueblo realizará atención presencial en la Plaza
Este jueves, de 9.30 a 12.30, un equipo de la Defensoría estará frente al Municipio para brindar asesoramiento y acompañamiento a los vecinos.
El evento reunió a instituciones educativas primarias de la ciudad en una noche de música y cultura santafesina. Más de 300 estudiantes participaron del espectáculo declarado de interés educativo.Villa Cañás27/11/2025LORENA ACOSTA
Villa Cañás vivió este miércoles una nueva edición de “Escuelas que Cantan”, el espectáculo artístico que reúne a las escuelas de Nivel Primario en un proyecto común de música y cultura. Niños y niñas de 1° a 7° grado subieron al escenario para interpretar un variado repertorio de compositores santafesinos, acompañados por una banda conformada por Facundo Curbelo, Julián Malagoli, Joel Ansaldi y Andrés Agostinelli.
La propuesta, declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la provincia gracias a las gestiones de la Municipalidad de Villa Cañás, busca fortalecer el vínculo entre instituciones a través del arte y promover el canto colectivo como herramienta de expresión y participación comunitaria.
Durante la noche, participaron la Escuela San José; la Escuela Nº 38 “Domingo F. Sarmiento”; la Escuela Nº 178 “Juan Cañás”; la Escuela Nº 6422 “Manuel Belgrano”; y la Escuela Especial Nº 2070 “Paulo Freire”.
Los estudiantes presentaron una selección de canciones que recorrieron géneros y épocas. Los temas incluidos fueron:
4° grado: Santa Fe en mi corazón, Punta Cayastá y Coplas de la orilla.
1° grado: Las Margaritas, Buscate novia Pascualito y Santafesino de veras.
3° grado: Si se calla el cantor y Piel morena.
6° grado: Oración del remanso, Sueño de valeriana y El témpano.
2° grado: La balsa, Cola de amor y Pensar en nada.
5° grado: Antes que ver el sol, Esperando por ti y Nada fue un error.
7° grado: Jurabas tú y La Suavecita.
El cierre reunió a todos los cursos sobre el escenario para interpretar “Y dale alegría a mi corazón”, de Fito Páez, en un momento cargado de emoción y aplausos.
Desde la organización destacaron el trabajo de los profesores Fernando Guazzaroni, Aníbal Quiroga, Pablo Poquet, Bruno Alturria y Jorgelina Fernández, quienes coordinaron los ensayos y prepararon a cada grupo para esta segunda edición del evento.
Este jueves, de 9.30 a 12.30, un equipo de la Defensoría estará frente al Municipio para brindar asesoramiento y acompañamiento a los vecinos.
La Municipalidad lanzó dos capacitaciones gratuitas para jóvenes de 16 a 35 años, orientadas a brindar herramientas prácticas, creativas y de inserción laboral.
Tras una instancia de diálogo, trabajadores y Municipio alcanzaron un acuerdo que permitió normalizar los servicios en la ciudad. La medida fue comunicada en una asamblea y recibió amplio respaldo.
Un encuentro que reúne a más de mil chicos en el escenario y moviliza a miles de familias. La nueva edición estará dedicada a la música santafesina.
La Municipalidad de Villa Cañás realizará este jueves la muestra anual de los Talleres Deportivos. Las actividades comenzarán a las 19.30 en el predio del Prado Español.
La artista se presentará el 29 de noviembre a las 20 en el Centro Cultural Municipal, con entrada gratuita, en el marco del proyecto “Voces que resuenan”.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
La ciudad suma un hito educativo histórico con el desembarco de Ingeniería Agronómica, fruto de un acuerdo entre el Municipio, la UNR y la Escuela Salesiana. El dictado combinará clases teóricas en el Distrito E y prácticas en el predio salesiano.
El equipo de Luis Enrique enfrenta este miércoles a los Spurs por la quinta fecha de la fase de liga. El partido se juega en el Parque de los Príncipes y será transmitido por Disney+ Premium.
Flamengo y Palmeiras se enfrentarán el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima por una final de Copa Libertadores que promete marcar época: habrá nuevo tetracampeón brasileño y un duelo táctico con aroma a Champions.
La nueva dirigencia deberá definir el futuro del área que hoy lideran Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, en medio del desgaste deportivo y la continuidad ratificada de Marcelo Gallardo.
La Selección integra el Bombo 1 y ya conoce cómo será el sorteo del 5 de diciembre en Washington. La FIFA detalló el procedimiento y una novedad que podría modificar el camino albiceleste.
Una teoría de los fanáticos sostiene que la protagonista podría ser la responsable involuntaria del origen del Upside Down. La temporada final abre nuevos interrogantes sobre el desenlace de la serie.
La Liga Profesional confirmó el cronograma de los cuartos de final, que se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Boca, Racing y otros protagonistas ya conocen día y horario.