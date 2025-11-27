Villa Cañás celebró la segunda edición de “Escuelas que Cantan”

Villa Cañás vivió este miércoles una nueva edición de “Escuelas que Cantan”, el espectáculo artístico que reúne a las escuelas de Nivel Primario en un proyecto común de música y cultura. Niños y niñas de 1° a 7° grado subieron al escenario para interpretar un variado repertorio de compositores santafesinos, acompañados por una banda conformada por Facundo Curbelo, Julián Malagoli, Joel Ansaldi y Andrés Agostinelli.

La propuesta, declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la provincia gracias a las gestiones de la Municipalidad de Villa Cañás, busca fortalecer el vínculo entre instituciones a través del arte y promover el canto colectivo como herramienta de expresión y participación comunitaria.

Durante la noche, participaron la Escuela San José; la Escuela Nº 38 “Domingo F. Sarmiento”; la Escuela Nº 178 “Juan Cañás”; la Escuela Nº 6422 “Manuel Belgrano”; y la Escuela Especial Nº 2070 “Paulo Freire”.

Los estudiantes presentaron una selección de canciones que recorrieron géneros y épocas. Los temas incluidos fueron:

4° grado: Santa Fe en mi corazón, Punta Cayastá y Coplas de la orilla.

1° grado: Las Margaritas, Buscate novia Pascualito y Santafesino de veras.

3° grado: Si se calla el cantor y Piel morena.

6° grado: Oración del remanso, Sueño de valeriana y El témpano.

2° grado: La balsa, Cola de amor y Pensar en nada.

5° grado: Antes que ver el sol, Esperando por ti y Nada fue un error.

7° grado: Jurabas tú y La Suavecita.

El cierre reunió a todos los cursos sobre el escenario para interpretar “Y dale alegría a mi corazón”, de Fito Páez, en un momento cargado de emoción y aplausos.

Desde la organización destacaron el trabajo de los profesores Fernando Guazzaroni, Aníbal Quiroga, Pablo Poquet, Bruno Alturria y Jorgelina Fernández, quienes coordinaron los ensayos y prepararon a cada grupo para esta segunda edición del evento.