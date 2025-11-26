Tercer grado de la Escuela 1044 visitó la Comuna de Elortondo

Los alumnos realizaron un recorrido educativo por distintas áreas comunales, conversaron con el personal y conocieron de cerca cómo se organiza el trabajo diario.

Regionales26/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
588226536_18334593682225925_1448921095028852703_n.jpg?stp=dst-jpg_s590x590_tt6&_nc_cat=101&ccb=1-7&_

La Comuna de Elortondo recibió este miércoles a los alumnos de tercer grado de la Escuela N.º 1044, quienes participaron de una visita guiada para conocer el funcionamiento interno de las distintas dependencias comunales.

Durante la recorrida, los chicos dialogaron con el personal, hicieron preguntas y exploraron varios espacios del edificio público. El objetivo fue acercar a los estudiantes a la dinámica de trabajo que se desarrolla a diario en la administración comunal.

Desde la Comuna destacaron la importancia de estas actividades, que permiten fortalecer el vínculo con las instituciones educativas y promover una mirada participativa sobre el funcionamiento del Estado local. La jornada fue acompañada por docentes del establecimiento y miembros del equipo comunal.

Te puede interesar
agronomia2

Llega a Venado Tuerto la carrera de Agronomía de la UNR

LORENA ACOSTA
Regionales26/11/2025

La ciudad suma un hito educativo histórico con el desembarco de Ingeniería Agronómica, fruto de un acuerdo entre el Municipio, la UNR y la Escuela Salesiana. El dictado combinará clases teóricas en el Distrito E y prácticas en el predio salesiano.

Lo más visto
PP6QH7JFWFHYNG3HPQX57TZJVA

Detectan las zonas de Argentina con mayor arsénico en el agua

SOFIA ZANOTTI
Salud25/11/2025

Un mapa elaborado por especialistas del ITBA muestra las regiones más afectadas por la presencia de arsénico en el agua y alerta sobre los riesgos para la salud. La OMS advierte que la exposición prolongada puede causar enfermedades crónicas y cáncer.

Y7XJN5FT4ZGH3JBVMVZLTVDG6U

Los perros de Chernóbil desarrollaron más de 390 genes diferentes y muestran una sorprendente resistencia al cáncer

LORENA ACOSTA
Internacionales25/11/2025

Un nuevo estudio científico volvió a encender el interés mundial sobre la fauna que habita la zona de exclusión de Chernóbil. Esta vez, la atención está puesta en los perros que viven alrededor de la central nuclear, cuyo ADN revela que la radiación, el aislamiento y la selección natural produjeron una población genéticamente única.

agronomia2

Llega a Venado Tuerto la carrera de Agronomía de la UNR

LORENA ACOSTA
Regionales26/11/2025

La ciudad suma un hito educativo histórico con el desembarco de Ingeniería Agronómica, fruto de un acuerdo entre el Municipio, la UNR y la Escuela Salesiana. El dictado combinará clases teóricas en el Distrito E y prácticas en el predio salesiano.

Boletín de noticias