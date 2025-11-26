Tercer grado de la Escuela 1044 visitó la Comuna de Elortondo

La Comuna de Elortondo recibió este miércoles a los alumnos de tercer grado de la Escuela N.º 1044, quienes participaron de una visita guiada para conocer el funcionamiento interno de las distintas dependencias comunales.



Durante la recorrida, los chicos dialogaron con el personal, hicieron preguntas y exploraron varios espacios del edificio público. El objetivo fue acercar a los estudiantes a la dinámica de trabajo que se desarrolla a diario en la administración comunal.



Desde la Comuna destacaron la importancia de estas actividades, que permiten fortalecer el vínculo con las instituciones educativas y promover una mirada participativa sobre el funcionamiento del Estado local. La jornada fue acompañada por docentes del establecimiento y miembros del equipo comunal.