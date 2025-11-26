Audiencia preliminar del caso Loan será en febrero y unifican causas

El caso por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, sumó un nuevo avance judicial. El Tribunal Oral Federal de Corrientes estableció la fecha de la audiencia preliminar para el próximo 27 de febrero de 2026 a las 9.30, y dispuso además la unificación de los dos expedientes en los que se investigaba la causa.

La abogada querellante, María Belén Russo Cornara, confirmó que en esta instancia se recibirán los pedidos de las defensas, se definirá la prueba a presentar y se seleccionará el listado de testigos. La fiscalía podría aportar más de 700 personas para declarar, aunque no se descarta una reducción para agilizar el proceso.

Con la acumulación de los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2, un total de 17 acusados llegarán a juicio oral. Siete de ellos están procesados por la sustracción y ocultamiento del niño: Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Los otros diez están imputados por distintos delitos vinculados a la manipulación de testimonios, el entorpecimiento de la investigación y la defraudación a la administración pública.

Días atrás, el Tribunal ratificó la competencia federal al rechazar un planteo de una de las defensas, que pedía derivar el expediente al fuero provincial ante la falta de pruebas concluyentes sobre una hipótesis de trata de personas.

En paralelo, continúan los rastrillajes iniciados a mediados de noviembre. “Confiamos plenamente en lo que se está haciendo y en cómo se está haciendo”, señaló Cornara. “Por el momento no aparece nada, lo cual es bueno y malo a la vez, pero nos permite descartar hipótesis”, agregó.