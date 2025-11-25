Alerta en Entre Ríos por posible exposición al sarampión

El Ministerio de Salud de Entre Ríos emitió este lunes una alerta epidemiológica dirigida a pasajeros que viajaron en un ómnibus de la empresa San José S.R.L., en el recorrido Retiro–Federación del 15 de noviembre, ante la posibilidad de exposición al virus del sarampión. La recomendación aparece luego de que Uruguay confirmara cuatro casos vinculados a ese trayecto.

Según informó la Dirección General de Epidemiología, dependiente del ministro Mario Lugones, quienes hayan estado a bordo del micro deben prestar atención a síntomas como fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupciones rojizas en la piel. En caso de presentarlos, se aconseja acudir de inmediato al centro de salud más cercano, utilizar barbijo, evitar salas de espera y mencionar el antecedente del viaje.

El colectivo realizó paradas en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación. Al día siguiente, la familia vinculada a los casos confirmados continuó viaje hacia Paysandú.

Por el momento, las autoridades entrerrianas no registraron pacientes sospechosos ni casos confirmados en la provincia.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, capaz de afectar a personas de cualquier edad. Puede derivar en complicaciones respiratorias —como neumonía— y trastornos del sistema nervioso central, entre ellos convulsiones, encefalitis, ceguera o afecciones degenerativas severas. El virus se transmite por gotas respiratorias y puede permanecer activo hasta dos horas en el aire o sobre superficies.