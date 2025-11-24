Unión y Gimnasia definen su pase a cuartos en Santa Fe

Unión y Gimnasia se enfrentarán este lunes desde las 22 en el estadio 15 de Abril por los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo santafesino, dirigido por Leonardo Madelón, llega como segundo de su zona tras una campaña sólida en la fase regular, mientras que el elenco platense consiguió su clasificación en la última fecha y busca dar la sorpresa en Santa Fe.

El Tatengue cerró la primera etapa con 25 puntos y acumula cuatro partidos sin derrotas. Tras el empate sin goles en su visita a Belgrano, Madelón destacó la madurez del plantel y remarcó que el objetivo inmediato es “superar el mano a mano” para mantenerse competitivo.

Por su parte, Gimnasia afronta este cruce impulsado por una goleada 3-0 ante Platense en Vicente López, resultado que le permitió quedarse con el séptimo puesto de su zona. El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto ganó cuatro de sus últimos seis encuentros y confía en sostener ese impulso. El colombiano Alejandro Piedrahita trabajó con normalidad durante la semana y podría reaparecer entre los convocados.

Probable formación de Unión:

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Posible once de Gimnasia:

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Jeremías Merlo, Augusto Max, Bautista Merlini, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Datos del partido:

Hora: 22.00

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Ariel Penel

TV: ESPN Premium

Estadio: 15 de Abril