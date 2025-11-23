Boca ya tiene rival: enfrentará a Argentinos en cuartos

Boca superó a Talleres y avanzó a cuartos del Clausura
Boca ya conoce su próximo desafío en el Torneo Clausura. Luego de vencer con autoridad a Talleres por 2-0 en La Bombonera, el equipo de Diego Úbeda avanzó a los cuartos de final y se cruzará con Argentinos Juniors, que viene de superar a Vélez en Liniers.
El Xeneize selló su clasificación entre los ocho mejores del certamen tras un partido sólido ante el conjunto cordobés. Argentinos, por su parte, logró su pase gracias a un triunfo por 2-0 sobre el Fortín, con un doblete de Hernán López Muñoz en el estadio José Amalfitani.
El encuentro de cuartos se jugará en La Bombonera, ya que el reglamento establece que el mejor clasificado define como local. Boca, que terminó primero en la Zona A, tiene asegurada la ventaja deportiva en todos los cruces hasta una eventual final, prevista en cancha neutral.
Los antecedentes recientes muestran un historial parejo. Este año se enfrentaron dos veces, ambas con empate 0-0: primero en La Bombonera por la fecha inicial del Apertura y luego en La Paternal, por el debut en el Clausura.
En la misma parte del cuadro también aparecen Racing y River, que se enfrentarán el lunes en Avellaneda, y Lanús y Tigre, que jugarán el miércoles en La Fortaleza luego de la reciente consagración del Granate en la Copa Sudamericana.
