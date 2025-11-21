Clasificación del GP de Las Vegas: horario y dónde ver en vivo

La Fórmula 1 entra en la parte decisiva de su temporada 2025 y este sábado se realizará la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, la 22ª fecha del calendario. Lando Norris, piloto de McLaren, llega como líder del campeonato, mientras que el argentino Franco Colapinto continúa sumando rodaje en Alpine.

La actividad se llevará a cabo en el circuito callejero ubicado sobre The Strip, una de las avenidas más emblemáticas de Estados Unidos. El trazado cuenta con 17 curvas, dos zonas de DRS y un diseño veloz donde los autos pueden alcanzar los 340 km/h. La carrera principal tendrá 50 vueltas sobre los 6,201 kilómetros de extensión, con una distancia total de 310,05 km.

La clasificación del GP de Las Vegas se podrá seguir en Argentina entre la 1 y las 2 de la madrugada. Los horarios varían en la región: en países como Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia se desarrollará entre las 23 y las 00; mientras que en México será de 22 a 23.

En Argentina, la transmisión estará a cargo de Fox Sports en televisión. También podrá verse online a través de Disney+, la plataforma de ESPN, y seguirse minuto a minuto desde el sitio web de TyC Sports. Los abonados podrán encontrar la señal en los canales 25 y 106 de Flow, 105 y 1605 de DirecTV, y 101 y 1013 de Telecentro.

Tras la cita en Las Vegas, la temporada continuará con las últimas dos fechas: Qatar (28 al 30 de noviembre) y Abu Dhabi (5 al 7 de diciembre), donde se definirá el campeonato.