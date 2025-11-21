Clasificación del GP de Las Vegas: horario y dónde ver en vivo

Argentina quedó eliminada de la Copa Davis ante Alemania
El equipo nacional perdió 2-1 en Bolonia tras un ajustado dobles que definió la serie. Etcheverry había adelantado a Argentina, pero Alemania revirtió la historia.
La Fórmula 1 disputa este sábado la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, con Lando Norris liderando el campeonato y Franco Colapinto presente en Alpine. Conocé horarios y opciones para verla en Argentina.Deportes21/11/2025GASTON PAROLA
La Fórmula 1 entra en la parte decisiva de su temporada 2025 y este sábado se realizará la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, la 22ª fecha del calendario. Lando Norris, piloto de McLaren, llega como líder del campeonato, mientras que el argentino Franco Colapinto continúa sumando rodaje en Alpine.
La actividad se llevará a cabo en el circuito callejero ubicado sobre The Strip, una de las avenidas más emblemáticas de Estados Unidos. El trazado cuenta con 17 curvas, dos zonas de DRS y un diseño veloz donde los autos pueden alcanzar los 340 km/h. La carrera principal tendrá 50 vueltas sobre los 6,201 kilómetros de extensión, con una distancia total de 310,05 km.
La clasificación del GP de Las Vegas se podrá seguir en Argentina entre la 1 y las 2 de la madrugada. Los horarios varían en la región: en países como Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia se desarrollará entre las 23 y las 00; mientras que en México será de 22 a 23.
En Argentina, la transmisión estará a cargo de Fox Sports en televisión. También podrá verse online a través de Disney+, la plataforma de ESPN, y seguirse minuto a minuto desde el sitio web de TyC Sports. Los abonados podrán encontrar la señal en los canales 25 y 106 de Flow, 105 y 1605 de DirecTV, y 101 y 1013 de Telecentro.
Tras la cita en Las Vegas, la temporada continuará con las últimas dos fechas: Qatar (28 al 30 de noviembre) y Abu Dhabi (5 al 7 de diciembre), donde se definirá el campeonato.
El equipo nacional perdió 2-1 en Bolonia tras un ajustado dobles que definió la serie. Etcheverry había adelantado a Argentina, pero Alemania revirtió la historia.
El mediocampista francés fue citado por primera vez en más de dos años y podría sumar minutos ante Rennes. Su regreso marca el cierre de una larga recuperación.
La FIFA definió en Zúrich los emparejamientos del repechaje rumbo al Mundial 2026. Bolivia, Italia y otras selecciones ya conocen su camino hacia los últimos boletos disponibles.
La selección caribeña logró una histórica clasificación sin jugadores nacidos en su territorio, gracias a un proyecto iniciado en 2011 y consolidado con Dick Advocaat.
El presidente de la AFA le contestó al titular de LaLiga española, quien había expresado preocupación por el nivel del torneo local. Tapia reafirmó el carácter popular y formador del fútbol argentino.
La AFA confirmó cambios en el formato de la Copa Argentina 2026, con el debut del VAR desde octavos de final y un calendario diferenciado según la participación internacional de los equipos.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.
Un camión que viajaba desde Venado Tuerto se prendió fuego este jueves en La Paz. Las pérdidas fueron totales, pero no hubo heridos.
Un trabajador del Correo Argentino fue investigado por enviar una foto de un arma con un mensaje amenazante en un grupo laboral. En el allanamiento secuestraron una escopeta y un celular.
Nueve internos y tres agentes penitenciarios quedaron en prisión preventiva por el homicidio de Agustín De la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad 11 de Piñero. La Justicia avanza para determinar todas las responsabilidades.
El ex futbolista se emocionó profundamente al contar cómo vive la distancia con sus hijos, durante una gala especial del reality donde los chicos fueron protagonistas.
Una propuesta integral de movimiento y salud para todas las edades.