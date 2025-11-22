Sebastián Villa encendió las dudas sobre su futuro en Independiente Rivadavia

Lanús y Mineiro definen la Sudamericana en Asunción
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.Deportes22/11/2025GASTON PAROLA
Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar en sus redes sociales un mensaje que sonó a despedida de Independiente Rivadavia. A través de una historia de Instagram, el delantero colombiano agradeció al presidente del club, Daniel Vila, por la oportunidad que le brindó desde su regreso al fútbol argentino.
En el posteo, Villa expresó: “Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá”. El mensaje llamó la atención y rápidamente generó especulaciones sobre una posible transferencia en el próximo mercado de pases.
Sin embargo, desde la dirigencia del club mendocino aclararon que su salida no está confirmada. Según trascendió, el mensaje estaría relacionado con gestiones personales que Vila realizó por fuera de lo estrictamente futbolístico. De todos modos, en la institución reconocen que es difícil que el delantero continúe.
Villa, de 29 años, llegó a Independiente Rivadavia en julio de 2024 tras su paso por el Beroe de Bulgaria. Desde entonces disputó 60 encuentros, convirtió 10 goles y aportó 16 asistencias. Su etapa en la Lepra tuvo su punto más alto el pasado 5 de noviembre, cuando marcó el penal decisivo en la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors.
El atacante tiene contrato vigente hasta mediados de 2026, pero todo indica que buscará un nuevo destino. Mientras tanto, la Lepra ya piensa en la planificación deportiva para afrontar la Copa Libertadores 2026, torneo que Villa no estaría dispuesto a disputar con el club.
Aún no está definido si su futuro estará en el fútbol argentino o en el exterior, por lo que la situación seguirá siendo evaluada en las próximas semanas.
