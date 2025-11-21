Trump presiona a Ucrania para aceptar su plan de paz antes del jueves

plan de paz impulsado por Washington. Según confirmó en una entrevista con Fox Radio, Volodímir Zelenski tiene tiempo hasta el jueves 27 de noviembre —Día de Acción de Gracias— para firmar el acuerdo o perder el respaldo militar norteamericano.

El proyecto, compuesto por 28 puntos, establece condiciones estrictas para Kiev. Entre ellas se encuentran la cesión de territorios a Rusia, incluidos algunos que hoy no están ocupados por fuerzas rusas, y la reducción del Ejército ucraniano a un máximo de 600.000 efectivos. Trump defendió la propuesta alegando que la guerra está “fuera de control” y que Ucrania “ya está perdiendo territorio”.

Ante esta presión, Zelenski mantuvo una llamada de casi una hora con el vicepresidente estadounidense JD Vance y anunció que sus equipos trabajarán en el análisis del documento. “Ucrania enfrenta elecciones muy difíciles”, admitió, reconociendo el impacto que tendría perder a su principal aliado.

En un videomensaje dirigido a la población, el mandatario ucraniano expresó que el país está entre “la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave”. Insistió en que cualquier acuerdo debe garantizar una “paz digna”, respetar la soberanía nacional y evitar una nueva invasión rusa.

Mientras tanto, Rusia continúa avanzando en el frente oriental. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, confirmó la captura de la ciudad estratégica de Kupiansk, en Járkov. También reportó progresos en Krasnoarmeysk y la toma de 13 aldeas en noviembre.

En paralelo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, rechazó la solicitud de la Unión Europea para ampliar los fondos destinados a Ucrania. Alegó que el enfoque actual de Bruselas “es un callejón sin salida” y se opuso a financiar el plan con deuda conjunta o activos rusos congelados.

Zelenski también dialogó con Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz en una llamada conjunta para coordinar posiciones ante el ultimátum estadounidense. Representantes de Ucrania y Estados Unidos mantuvieron reuniones técnicas para revisar posibles pasos hacia un acuerdo.

China, por su parte, reiteró su postura de impulsar una solución negociada. Su embajador ante la ONU, Fu Cong, pidió moderación, respeto al derecho internacional humanitario y más asistencia para la población afectada por el invierno y los combates.

En Moscú, Vladimir Putin calificó al liderazgo ucraniano como una “organización criminal” y sostuvo que Rusia seguirá avanzando hasta cumplir los objetivos de su operación militar.

El escenario geopolítico se intensifica mientras Ucrania analiza un plan que podría redefinir el rumbo de la guerra y su relación con Occidente.