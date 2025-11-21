Trump presiona a Ucrania para aceptar su plan de paz antes del jueves

Secuestro de estudiantes reaviva la tensión en Nigeria
Un grupo armado atacó una escuela católica en el centro del país y se llevó a un número aún no confirmado de jóvenes. El hecho generó fricciones diplomáticas con Estados Unidos.
El presidente de EE.UU. dio a Kiev un ultimátum para firmar un acuerdo que incluye cesiones territoriales y una reducción del ejército. Zelenski mantiene contactos con aliados mientras avanza la ofensiva rusa.
plan de paz impulsado por Washington. Según confirmó en una entrevista con Fox Radio, Volodímir Zelenski tiene tiempo hasta el jueves 27 de noviembre —Día de Acción de Gracias— para firmar el acuerdo o perder el respaldo militar norteamericano.
El proyecto, compuesto por 28 puntos, establece condiciones estrictas para Kiev. Entre ellas se encuentran la cesión de territorios a Rusia, incluidos algunos que hoy no están ocupados por fuerzas rusas, y la reducción del Ejército ucraniano a un máximo de 600.000 efectivos. Trump defendió la propuesta alegando que la guerra está “fuera de control” y que Ucrania “ya está perdiendo territorio”.
Ante esta presión, Zelenski mantuvo una llamada de casi una hora con el vicepresidente estadounidense JD Vance y anunció que sus equipos trabajarán en el análisis del documento. “Ucrania enfrenta elecciones muy difíciles”, admitió, reconociendo el impacto que tendría perder a su principal aliado.
En un videomensaje dirigido a la población, el mandatario ucraniano expresó que el país está entre “la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave”. Insistió en que cualquier acuerdo debe garantizar una “paz digna”, respetar la soberanía nacional y evitar una nueva invasión rusa.
Mientras tanto, Rusia continúa avanzando en el frente oriental. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, confirmó la captura de la ciudad estratégica de Kupiansk, en Járkov. También reportó progresos en Krasnoarmeysk y la toma de 13 aldeas en noviembre.
En paralelo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, rechazó la solicitud de la Unión Europea para ampliar los fondos destinados a Ucrania. Alegó que el enfoque actual de Bruselas “es un callejón sin salida” y se opuso a financiar el plan con deuda conjunta o activos rusos congelados.
Zelenski también dialogó con Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz en una llamada conjunta para coordinar posiciones ante el ultimátum estadounidense. Representantes de Ucrania y Estados Unidos mantuvieron reuniones técnicas para revisar posibles pasos hacia un acuerdo.
China, por su parte, reiteró su postura de impulsar una solución negociada. Su embajador ante la ONU, Fu Cong, pidió moderación, respeto al derecho internacional humanitario y más asistencia para la población afectada por el invierno y los combates.
En Moscú, Vladimir Putin calificó al liderazgo ucraniano como una “organización criminal” y sostuvo que Rusia seguirá avanzando hasta cumplir los objetivos de su operación militar.
El escenario geopolítico se intensifica mientras Ucrania analiza un plan que podría redefinir el rumbo de la guerra y su relación con Occidente.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.
Un camión que viajaba desde Venado Tuerto se prendió fuego este jueves en La Paz. Las pérdidas fueron totales, pero no hubo heridos.
Un trabajador del Correo Argentino fue investigado por enviar una foto de un arma con un mensaje amenazante en un grupo laboral. En el allanamiento secuestraron una escopeta y un celular.
Nueve internos y tres agentes penitenciarios quedaron en prisión preventiva por el homicidio de Agustín De la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad 11 de Piñero. La Justicia avanza para determinar todas las responsabilidades.