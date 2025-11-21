Claves para reconocer los 8 síntomas de cáncer que no deben ignorarse

Aumentan los casos de sífilis y alertan por el impacto en jóvenes
Una especialista de Cancer Research UK advirtió que la demora en la consulta médica complica el diagnóstico temprano. Señaló ocho señales corporales que requieren atención profesional sin postergaciones.Salud21/11/2025SOFIA ZANOTTI
Un informe difundido por The Independent volvió a poner en primer plano la importancia de la detección temprana del cáncer. La alerta surge a partir de un estudio elaborado por Cancer Research UK, que muestra una tendencia creciente a postergar las consultas médicas incluso cuando aparecen síntomas que podrían indicar una enfermedad grave.
La investigación, basada en datos de YouGov y realizada sobre 6.844 personas en el Reino Unido, reveló que el 53% prevé dificultades para conseguir una cita con su médico de cabecera y que el 47% ya atravesó ese inconveniente. Además, el 44% minimizó molestias físicas y el 43% creyó poder resolverlas sin asistencia profesional. Para los especialistas, estas conductas aumentan el riesgo de diagnósticos tardíos.
Megan Winter, responsable de información sanitaria de Cancer Research UK, remarcó que cualquier cambio físico inusual debe ser atendido. “Si algo no es normal para usted, consulte con su médico”, señaló. También insistió en que los signos pueden manifestarse de formas distintas en cada persona y que escuchar al cuerpo es clave.
Entre los síntomas que requieren una evaluación médica, Winter destacó ocho puntos principales:
Bultos o hinchazón inesperada. Una protuberancia repentina, especialmente en zonas como mama, clavícula o codo, justifica una consulta.
Pérdida de peso o cansancio inexplicables. Son señales generales que pueden afectar a todo el cuerpo.
Hematomas sin causa aparente. La aparición reiterada de moretones sin golpes previos es un punto de atención.
Cambios intestinales o sangrados inusuales. Alteraciones en el tránsito, sangre en heces u orina y sangrados vaginales inesperados requieren revisión.
Falta de aire en actividades cotidianas. El ahogo sin motivo claro es un síntoma que no debe pasarse por alto.
Tos persistente. Si dura más de tres semanas o cambia de intensidad, es necesario consultar, ya que puede ser un indicador de cáncer de pulmón.
Dolor persistente sin explicación. Cualquier molestia mantenida en el tiempo merece análisis clínico.
Cambios en la piel o lesiones que no cicatrizan. Son señales relevantes, especialmente en la prevención del cáncer de piel.
La especialista recordó que la exposición solar es el principal factor asociado a los tumores cutáneos, aunque las lesiones también pueden aparecer en zonas sin exposición. Por eso, recomiendan revisar la piel con frecuencia.
Winter subrayó además el rol del médico de cabecera como primera referencia. Aunque muchas personas mencionan dificultades para obtener turnos, insistió en la necesidad de no postergar la consulta. “No les harás perder el tiempo por plantear estas preocupaciones”, afirmó.
El diagnóstico precoz es decisivo: cuando la enfermedad se detecta en fases iniciales, aumentan significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso. Por eso, desde Cancer Research UK recomiendan prestar atención a cualquier síntoma inusual y acudir al profesional de salud sin demoras.
