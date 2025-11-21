Argentina quedó eliminada de la Copa Davis ante Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis 2025 luego de caer 2-1 ante Alemania en el Final 8 disputado en Bolonia, donde la serie se definió en un dobles vibrante y muy parejo. El equipo capitaneado por Javier Frana había comenzado en ventaja, pero los europeos lograron dar vuelta el cruce y avanzar a la próxima instancia, donde los espera España.

El primer punto llegó de la mano de Tomás Etcheverry, quien mostró un alto nivel y se impuso por doble 7-6 a Jan-Lennard Struff. El platense sostuvo un porcentaje de servicio muy alto, conectó 23 aces y jugó con solidez en los momentos decisivos.

En el segundo turno, Alexander Zverev igualó la serie tras vencer 6-4 y 7-6 a Francisco Cerúndolo. El número tres del ranking ATP hizo valer su jerarquía y, pese a la resistencia del argentino, llevó la definición al dobles.

En el cierre, la dupla de Horacio Zeballos y Andrés Molteni protagonizó un partido muy disputado ante Kevin Krawietz y Tim Puetz. Tras un inicio favorable para Argentina, los alemanes emparejaron el encuentro y finalmente se quedaron con el tiebreak del tercer set por 12-10, sellando la clasificación.

Con este resultado, Argentina cierra su participación en el torneo, mientras que Alemania jugará la semifinal ante España, que viene de superar a República Checa.