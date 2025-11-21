Argentina quedó eliminada de la Copa Davis ante Alemania

Pogba vuelve a escena: Mónaco lo incluye tras 26 meses
El mediocampista francés fue citado por primera vez en más de dos años y podría sumar minutos ante Rennes. Su regreso marca el cierre de una larga recuperación.
Deportes21/11/2025GASTON PAROLA
Argentina se despidió de la Copa Davis 2025 luego de caer 2-1 ante Alemania en el Final 8 disputado en Bolonia, donde la serie se definió en un dobles vibrante y muy parejo. El equipo capitaneado por Javier Frana había comenzado en ventaja, pero los europeos lograron dar vuelta el cruce y avanzar a la próxima instancia, donde los espera España.
El primer punto llegó de la mano de Tomás Etcheverry, quien mostró un alto nivel y se impuso por doble 7-6 a Jan-Lennard Struff. El platense sostuvo un porcentaje de servicio muy alto, conectó 23 aces y jugó con solidez en los momentos decisivos.
En el segundo turno, Alexander Zverev igualó la serie tras vencer 6-4 y 7-6 a Francisco Cerúndolo. El número tres del ranking ATP hizo valer su jerarquía y, pese a la resistencia del argentino, llevó la definición al dobles.
En el cierre, la dupla de Horacio Zeballos y Andrés Molteni protagonizó un partido muy disputado ante Kevin Krawietz y Tim Puetz. Tras un inicio favorable para Argentina, los alemanes emparejaron el encuentro y finalmente se quedaron con el tiebreak del tercer set por 12-10, sellando la clasificación.
Con este resultado, Argentina cierra su participación en el torneo, mientras que Alemania jugará la semifinal ante España, que viene de superar a República Checa.
La FIFA definió en Zúrich los emparejamientos del repechaje rumbo al Mundial 2026. Bolivia, Italia y otras selecciones ya conocen su camino hacia los últimos boletos disponibles.
La selección caribeña logró una histórica clasificación sin jugadores nacidos en su territorio, gracias a un proyecto iniciado en 2011 y consolidado con Dick Advocaat.
El presidente de la AFA le contestó al titular de LaLiga española, quien había expresado preocupación por el nivel del torneo local. Tapia reafirmó el carácter popular y formador del fútbol argentino.
La AFA confirmó cambios en el formato de la Copa Argentina 2026, con el debut del VAR desde octavos de final y un calendario diferenciado según la participación internacional de los equipos.
El Pincha rechazó que se haya aprobado el título de Liga 2025 para Rosario Central y el tesorero de AFA lo cruzó con firmeza, mostrando el acta oficial.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.
Un camión que viajaba desde Venado Tuerto se prendió fuego este jueves en La Paz. Las pérdidas fueron totales, pero no hubo heridos.
Un trabajador del Correo Argentino fue investigado por enviar una foto de un arma con un mensaje amenazante en un grupo laboral. En el allanamiento secuestraron una escopeta y un celular.
Nueve internos y tres agentes penitenciarios quedaron en prisión preventiva por el homicidio de Agustín De la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad 11 de Piñero. La Justicia avanza para determinar todas las responsabilidades.