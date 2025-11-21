Pogba vuelve a escena: Mónaco lo incluye tras 26 meses

Argentina quedó eliminada de la Copa Davis ante Alemania
El equipo nacional perdió 2-1 en Bolonia tras un ajustado dobles que definió la serie. Etcheverry había adelantado a Argentina, pero Alemania revirtió la historia.
El mediocampista francés fue citado por primera vez en más de dos años y podría sumar minutos ante Rennes. Su regreso marca el cierre de una larga recuperación.Deportes21/11/2025GASTON PAROLA
Paul Pogba está a las puertas de su regreso oficial al fútbol profesional. Luego de más de dos años sin competencia, el mediocampista francés integra por primera vez la lista de convocados del Mónaco para la visita a Rennes, en el marco de una nueva fecha del fútbol francés.
El campeón del mundo en Rusia 2018 no disputa un partido oficial desde el 3 de septiembre de 2023, cuando jugó sus últimos minutos con la camiseta de Juventus. Días después, dio positivo en un control antidopaje y fue sancionado inicialmente con cuatro años de suspensión por metabolitos no endógenos de testosterona.
En marzo de este año, el Tribunal Arbitral del Deporte redujo la sanción a 18 meses al considerar que la sustancia encontrada se debía a un complemento alimenticio recetado por un médico de Florida y que su consumo no había sido intencional. Para entonces, Pogba ya había rescindido con Juventus y se encontraba sin club.
Mónaco lo incorporó en junio pasado, con el objetivo de acompañar su puesta a punto física y futbolística. Tras varios meses de entrenamientos, el club del Principado considera que está en condiciones de sumar sus primeros minutos con la camiseta albirroja.
La expectativa crece tanto en el entorno del jugador como en la institución, que ve en su regreso una oportunidad para potenciar al equipo en el tramo final del año deportivo.
El equipo nacional perdió 2-1 en Bolonia tras un ajustado dobles que definió la serie. Etcheverry había adelantado a Argentina, pero Alemania revirtió la historia.
La FIFA definió en Zúrich los emparejamientos del repechaje rumbo al Mundial 2026. Bolivia, Italia y otras selecciones ya conocen su camino hacia los últimos boletos disponibles.
La selección caribeña logró una histórica clasificación sin jugadores nacidos en su territorio, gracias a un proyecto iniciado en 2011 y consolidado con Dick Advocaat.
El presidente de la AFA le contestó al titular de LaLiga española, quien había expresado preocupación por el nivel del torneo local. Tapia reafirmó el carácter popular y formador del fútbol argentino.
La AFA confirmó cambios en el formato de la Copa Argentina 2026, con el debut del VAR desde octavos de final y un calendario diferenciado según la participación internacional de los equipos.
El Pincha rechazó que se haya aprobado el título de Liga 2025 para Rosario Central y el tesorero de AFA lo cruzó con firmeza, mostrando el acta oficial.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.
Un camión que viajaba desde Venado Tuerto se prendió fuego este jueves en La Paz. Las pérdidas fueron totales, pero no hubo heridos.
Un trabajador del Correo Argentino fue investigado por enviar una foto de un arma con un mensaje amenazante en un grupo laboral. En el allanamiento secuestraron una escopeta y un celular.
Nueve internos y tres agentes penitenciarios quedaron en prisión preventiva por el homicidio de Agustín De la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad 11 de Piñero. La Justicia avanza para determinar todas las responsabilidades.