Pogba vuelve a escena: Mónaco lo incluye tras 26 meses

Paul Pogba está a las puertas de su regreso oficial al fútbol profesional. Luego de más de dos años sin competencia, el mediocampista francés integra por primera vez la lista de convocados del Mónaco para la visita a Rennes, en el marco de una nueva fecha del fútbol francés.

El campeón del mundo en Rusia 2018 no disputa un partido oficial desde el 3 de septiembre de 2023, cuando jugó sus últimos minutos con la camiseta de Juventus. Días después, dio positivo en un control antidopaje y fue sancionado inicialmente con cuatro años de suspensión por metabolitos no endógenos de testosterona.

En marzo de este año, el Tribunal Arbitral del Deporte redujo la sanción a 18 meses al considerar que la sustancia encontrada se debía a un complemento alimenticio recetado por un médico de Florida y que su consumo no había sido intencional. Para entonces, Pogba ya había rescindido con Juventus y se encontraba sin club.

Mónaco lo incorporó en junio pasado, con el objetivo de acompañar su puesta a punto física y futbolística. Tras varios meses de entrenamientos, el club del Principado considera que está en condiciones de sumar sus primeros minutos con la camiseta albirroja.

La expectativa crece tanto en el entorno del jugador como en la institución, que ve en su regreso una oportunidad para potenciar al equipo en el tramo final del año deportivo.