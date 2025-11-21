Secuestro de estudiantes reaviva la tensión en Nigeria

Un ataque armado contra una escuela católica en el centro de Nigeria dejó como saldo el secuestro de un número aún indeterminado de estudiantes durante la madrugada de este viernes. Las autoridades locales confirmaron el hecho y señalaron que se trata del segundo episodio similar en menos de una semana contra comunidades cristianas.

Si bien las cifras oficiales no fueron difundidas, la cadena nigeriana Arise TV reportó que habrían sido raptados al menos 52 jóvenes. El ataque, ocurrido en una región donde operan distintos grupos extremistas, vuelve a exponer la vulnerabilidad de las instituciones educativas y religiosas frente a las organizaciones armadas que actúan en el norte y centro del país.

El episodio también encendió una disputa diplomática. Según medios locales, la tensión creció luego de que el presidente estadounidense Donald Trump acusara al gobierno nigeriano de no responder adecuadamente a la violencia contra cristianos. A principios de mes, el mandatario instruyó al Departamento de Defensa a evaluar posibles acciones e incluso deslizó la posibilidad de una intervención militar, declaraciones que fueron rechazadas de inmediato por Nigeria.

Las autoridades nigerianas continúan trabajando para determinar el paradero de los estudiantes y establecer la cantidad exacta de jóvenes secuestrados, mientras refuerzan los operativos en zonas vulnerables para prevenir nuevos ataques.