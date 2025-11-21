Secuestro de estudiantes reaviva la tensión en Nigeria

Donald Trump abre la puerta a un posible diálogo con Venezuela
El mandatario estadounidense sostuvo que Caracas “quiere hablar” y dejó abierta la posibilidad de iniciar conversaciones con Nicolás Maduro.
Un grupo armado atacó una escuela católica en el centro del país y se llevó a un número aún no confirmado de jóvenes. El hecho generó fricciones diplomáticas con Estados Unidos.
Un ataque armado contra una escuela católica en el centro de Nigeria dejó como saldo el secuestro de un número aún indeterminado de estudiantes durante la madrugada de este viernes. Las autoridades locales confirmaron el hecho y señalaron que se trata del segundo episodio similar en menos de una semana contra comunidades cristianas.
Si bien las cifras oficiales no fueron difundidas, la cadena nigeriana Arise TV reportó que habrían sido raptados al menos 52 jóvenes. El ataque, ocurrido en una región donde operan distintos grupos extremistas, vuelve a exponer la vulnerabilidad de las instituciones educativas y religiosas frente a las organizaciones armadas que actúan en el norte y centro del país.
El episodio también encendió una disputa diplomática. Según medios locales, la tensión creció luego de que el presidente estadounidense Donald Trump acusara al gobierno nigeriano de no responder adecuadamente a la violencia contra cristianos. A principios de mes, el mandatario instruyó al Departamento de Defensa a evaluar posibles acciones e incluso deslizó la posibilidad de una intervención militar, declaraciones que fueron rechazadas de inmediato por Nigeria.
Las autoridades nigerianas continúan trabajando para determinar el paradero de los estudiantes y establecer la cantidad exacta de jóvenes secuestrados, mientras refuerzan los operativos en zonas vulnerables para prevenir nuevos ataques.
La candidata oficialista Jeannette Jara y el líder republicano José Antonio Kast competirán el 14 de diciembre para suceder a Gabriel Boric, en una elección marcada por sorpresas y apoyos claves.
Las autoridades israelíes confirmaron la identificación de Meny Godard, de 73 años, cuyo cuerpo fue devuelto desde Gaza tras negociaciones humanitarias. El hombre había sido asesinado durante el ataque de Hamás en 2023.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció un nuevo operativo antinarcóticos en el Caribe, con el portaaviones Gerald Ford como pieza central del despliegue militar.
Los jueces rechazaron así la solicitud de la ex secretaria de un condado de Kentucky, Kim Davis.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que su país podría intervenir militarmente si China ataca a Taiwán, desatando una dura respuesta desde Pekín.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.