Trump advierte que resolverá el conflicto con Venezuela “por las buenas o por las malas”

España: bajo uso de la licencia menstrual a un año de su implementación
La medida, vigente desde junio de 2024, registró solo 1.559 solicitudes en once meses. Exige certificado médico y patologías que acrediten dolor menstrual severo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está dispuesto a resolver las tensiones con el gobierno de Venezuela “por las buenas o por las malas”, en un mensaje que volvió a elevar la tensión diplomática en la región.
Las declaraciones fueron realizadas a bordo del Air Force One, en diálogo con la prensa internacional, y reproducidas por el sitio Actualidad RT, según accedió la Agencia Noticias Argentinas. “Si podemos salvar vidas, si podemos hacerlo de la manera fácil, está bien. Y si toca por las malas, pues también”, expresó el mandatario.
El pronunciamiento de Trump reforzó el discurso de la representante republicana María Salazar, legisladora por Georgia, quien días atrás anticipó la posibilidad de una “intervención” estadounidense en Venezuela. En sus críticas, sostuvo que el presidente Nicolás Maduro “no es Fidel Castro, no es un valiente sino un matón”, en referencia al clima político y social del país caribeño.
Las declaraciones se suman a una serie de advertencias formuladas en los últimos meses por dirigentes republicanos, en medio de un escenario de sanciones económicas, disputas diplomáticas y denuncias sobre la situación humanitaria en Venezuela.
El ministro venezolano Diosdado Cabello afirmó que cualquier fuerza extranjera que ingrese al país será enfrentada “por cualquier medio posible” en defensa de la soberanía.
Un nuevo estudio científico volvió a encender el interés mundial sobre la fauna que habita la zona de exclusión de Chernóbil. Esta vez, la atención está puesta en los perros que viven alrededor de la central nuclear, cuyo ADN revela que la radiación, el aislamiento y la selección natural produjeron una población genéticamente única.
El Gobierno venezolano reunió a aerolíneas para coordinar acciones y garantizar la continuidad de los vuelos, luego de la alerta emitida por la FAA estadounidense.
Ambos países elaboraron un marco “actualizado y refinado” durante las conversaciones en Ginebra. Continuarán trabajando en propuestas conjuntas en los próximos días.
La Policía Federal arrestó al expresidente en Brasilia por orden del Supremo Tribunal Federal, que dispuso prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Un mapa elaborado por especialistas del ITBA muestra las regiones más afectadas por la presencia de arsénico en el agua y alerta sobre los riesgos para la salud. La OMS advierte que la exposición prolongada puede causar enfermedades crónicas y cáncer.
El equipo de Insúa ganó 1-0 en el Guillermo Laza con un gol agónico de Nicolás Blandi, tras jugar más de media hora con un hombre menos. Ahora espera por Unión o Gimnasia.
La quinta fecha de la Champions ofrece nueve partidos clave en el nuevo formato con 36 equipos. Repasá cruces, horarios y dónde ver cada encuentro.
El esloveno volvió a ser figura en la victoria 108-106 frente a Utah. Oklahoma City sumó su noveno festejo seguido y Phoenix mantiene su gran racha en la NBA.
El Gobierno habilitó a Latam Brasil a operar vuelos regulares entre ambas ciudades. La medida se enmarca en la política de desregulación aerocomercial.
El Ministerio de Salud pidió extremar la vigilancia tras detectar cuatro casos en turistas uruguayos que recorrieron varias provincias, incluida Santa Fe. Recomiendan controlar síntomas y verificar esquemas de vacunación.
Tras una instancia de diálogo, trabajadores y Municipio alcanzaron un acuerdo que permitió normalizar los servicios en la ciudad. La medida fue comunicada en una asamblea y recibió amplio respaldo.