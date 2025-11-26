Trump advierte que resolverá el conflicto con Venezuela “por las buenas o por las malas”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está dispuesto a resolver las tensiones con el gobierno de Venezuela “por las buenas o por las malas”, en un mensaje que volvió a elevar la tensión diplomática en la región.

Las declaraciones fueron realizadas a bordo del Air Force One, en diálogo con la prensa internacional, y reproducidas por el sitio Actualidad RT, según accedió la Agencia Noticias Argentinas. “Si podemos salvar vidas, si podemos hacerlo de la manera fácil, está bien. Y si toca por las malas, pues también”, expresó el mandatario.

El pronunciamiento de Trump reforzó el discurso de la representante republicana María Salazar, legisladora por Georgia, quien días atrás anticipó la posibilidad de una “intervención” estadounidense en Venezuela. En sus críticas, sostuvo que el presidente Nicolás Maduro “no es Fidel Castro, no es un valiente sino un matón”, en referencia al clima político y social del país caribeño.

Las declaraciones se suman a una serie de advertencias formuladas en los últimos meses por dirigentes republicanos, en medio de un escenario de sanciones económicas, disputas diplomáticas y denuncias sobre la situación humanitaria en Venezuela.