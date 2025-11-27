Papa León XIV inició su primer viaje apostólico a Medio Oriente

El Pontífice partió rumbo a Turquía y Líbano en una gira marcada por mensajes de unidad y paz. Saludó a los 81 periodistas que lo acompañan y destacó la importancia del diálogo en una región atravesada por conflictos.

El papa León XIV comenzó este jueves su primer viaje apostólico internacional, con destino a Turquía y el Líbano. El avión de Ita Airways despegó desde Roma a las 7:58, según informó el Vaticano en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La visita, que lleva por lema “Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo” y “Bienaventurados los que trabajan por la paz”, se centrará en promover la unidad entre las comunidades cristianas y en transmitir un mensaje de esperanza en una región atravesada por tensiones políticas y religiosas.

Antes del despegue, el Pontífice saludó a los 81 periodistas que lo acompañan en esta “peregrinación” por Oriente Medio. En inglés, agradeció su labor y envió un mensaje por el Día de Acción de Gracias: “Esperamos anunciar y proclamar la importancia de la paz en todo el mundo. Más allá de las diferencias, todos somos hermanos y hermanas”.

Durante su estadía en Turquía, el Papa participará de la celebración por los 1.700 años del Concilio de Nicea, un momento clave para el ecumenismo. En el Líbano, uno de los actos más significativos será la oración silenciosa en el puerto de Beirut, donde hace cinco años una explosión dejó más de 200 muertos y 7.000 heridos.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, señaló que esta visita busca llevar “esperanza, paz y un nuevo impulso” a los cristianos y a toda la región, donde diversas comunidades trabajan —a pesar de los conflictos— en la construcción de caminos de diálogo y convivencia.

