Papa León XIV inició su primer viaje apostólico a Medio Oriente

Tiroteo cerca de la Casa Blanca dejó dos guardias nacionales muertos
Dos miembros de la Guardia Nacional fallecieron tras un ataque armado en Washington D.C., a pocas cuadras de la Casa Blanca. El agresor fue detenido y permanece bajo investigación.
El Pontífice partió rumbo a Turquía y Líbano en una gira marcada por mensajes de unidad y paz. Saludó a los 81 periodistas que lo acompañan y destacó la importancia del diálogo en una región atravesada por conflictos.Internacionales27/11/2025SOFIA ZANOTTI
El papa León XIV comenzó este jueves su primer viaje apostólico internacional, con destino a Turquía y el Líbano. El avión de Ita Airways despegó desde Roma a las 7:58, según informó el Vaticano en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
La visita, que lleva por lema “Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo” y “Bienaventurados los que trabajan por la paz”, se centrará en promover la unidad entre las comunidades cristianas y en transmitir un mensaje de esperanza en una región atravesada por tensiones políticas y religiosas.
Antes del despegue, el Pontífice saludó a los 81 periodistas que lo acompañan en esta “peregrinación” por Oriente Medio. En inglés, agradeció su labor y envió un mensaje por el Día de Acción de Gracias: “Esperamos anunciar y proclamar la importancia de la paz en todo el mundo. Más allá de las diferencias, todos somos hermanos y hermanas”.
Durante su estadía en Turquía, el Papa participará de la celebración por los 1.700 años del Concilio de Nicea, un momento clave para el ecumenismo. En el Líbano, uno de los actos más significativos será la oración silenciosa en el puerto de Beirut, donde hace cinco años una explosión dejó más de 200 muertos y 7.000 heridos.
El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, señaló que esta visita busca llevar “esperanza, paz y un nuevo impulso” a los cristianos y a toda la región, donde diversas comunidades trabajan —a pesar de los conflictos— en la construcción de caminos de diálogo y convivencia.
El presidente de Estados Unidos endureció su postura y respaldó las declaraciones de la congresista republicana María Salazar, quien habló de una posible intervención.
La medida, vigente desde junio de 2024, registró solo 1.559 solicitudes en once meses. Exige certificado médico y patologías que acrediten dolor menstrual severo.
El ministro venezolano Diosdado Cabello afirmó que cualquier fuerza extranjera que ingrese al país será enfrentada “por cualquier medio posible” en defensa de la soberanía.
Un nuevo estudio científico volvió a encender el interés mundial sobre la fauna que habita la zona de exclusión de Chernóbil. Esta vez, la atención está puesta en los perros que viven alrededor de la central nuclear, cuyo ADN revela que la radiación, el aislamiento y la selección natural produjeron una población genéticamente única.
El Gobierno venezolano reunió a aerolíneas para coordinar acciones y garantizar la continuidad de los vuelos, luego de la alerta emitida por la FAA estadounidense.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
La ciudad suma un hito educativo histórico con el desembarco de Ingeniería Agronómica, fruto de un acuerdo entre el Municipio, la UNR y la Escuela Salesiana. El dictado combinará clases teóricas en el Distrito E y prácticas en el predio salesiano.
El equipo de Luis Enrique enfrenta este miércoles a los Spurs por la quinta fecha de la fase de liga. El partido se juega en el Parque de los Príncipes y será transmitido por Disney+ Premium.
Flamengo y Palmeiras se enfrentarán el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima por una final de Copa Libertadores que promete marcar época: habrá nuevo tetracampeón brasileño y un duelo táctico con aroma a Champions.
La nueva dirigencia deberá definir el futuro del área que hoy lideran Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, en medio del desgaste deportivo y la continuidad ratificada de Marcelo Gallardo.
La Selección integra el Bombo 1 y ya conoce cómo será el sorteo del 5 de diciembre en Washington. La FIFA detalló el procedimiento y una novedad que podría modificar el camino albiceleste.
Una teoría de los fanáticos sostiene que la protagonista podría ser la responsable involuntaria del origen del Upside Down. La temporada final abre nuevos interrogantes sobre el desenlace de la serie.
La Liga Profesional confirmó el cronograma de los cuartos de final, que se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Boca, Racing y otros protagonistas ya conocen día y horario.