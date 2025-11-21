Estudiantes negó la votación y Toviggino respondió con dureza

Curazao clasificó al Mundial 2026 con un plan basado en talento neerlandés
El Pincha rechazó que se haya aprobado el título de Liga 2025 para Rosario Central y el tesorero de AFA lo cruzó con firmeza, mostrando el acta oficial.Deportes21/11/2025GASTON PAROLA
La definición del título de Liga 2025, otorgado este jueves a Rosario Central por finalizar en lo más alto de la Tabla General, abrió un fuerte conflicto institucional. Mientras la AFA informó que la decisión fue tomada “por unanimidad” en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, Estudiantes de La Plata negó que la votación haya existido y desató una dura respuesta del tesorero Pablo Toviggino.
En un comunicado difundido en X, el Pincha sostuvo que “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del campeonato”. La reacción llegó horas después del anuncio oficial, que sorprendió al fútbol argentino por las implicancias deportivas y políticas de la resolución.
Toviggino apuntó directamente al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón: “No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus dirigentes”, expresó. Además, afirmó que el voto sí ocurrió: “Se votó por unanimidad, con tu club presente en su vicepresidente”.
Para respaldar su postura, publicó el acta oficial de la reunión, donde se detalla que, tras un breve intercambio, los representantes de los clubes aprobaron otorgarle a Rosario Central el título de Liga 2025.
En el encuentro participó Pascual Caiella, vicepresidente segundo de Estudiantes, aunque la institución remarcó que no posee cargos dentro del Comité y solo asiste como integrante de Primera División.
A la discusión se sumó Matías Mariotto, presidente de Banfield, quien aseguró haber estado presente: “El presidente de la AFA preguntó varias veces si estábamos todos de acuerdo. Nadie pidió la palabra ni se opuso”, señaló.
El cruce vuelve a exponer las tensiones entre Verón y la conducción de la AFA, en un clima político que ya venía cargado. Incluso el presidente Javier Milei republicó mensajes en apoyo al Pincha.
Rosario Central recibirá a Estudiantes este domingo a las 17:30 en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura. Con esta resolución, el Canalla alcanzó los 12 títulos nacionales, superando a los 11 del conjunto platense.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.