Paro municipal en Villa Cañás: ATM confirmó la medida de fuerza

El gremio de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) confirmó la realización de un paro en la Municipalidad de Villa Cañás durante la jornada de este jueves. La medida fue anunciada por el referente sindical Juan Arigoni, quien manifestó su preocupación por la situación interna del municipio.

A través de sus redes sociales, Arigoni señaló que existen presuntas irregularidades en las áreas de Maestranza y Servicios Públicos, además de situaciones que consideró “abusos de autoridad” y “maltrato laboral”. Según el dirigente, estas circunstancias motivaron la decisión del gremio de avanzar con una medida de fuerza inmediata.

La publicación del referente gremial también mencionó que el conflicto se viene profundizando desde hace semanas y que hay “caprichos políticos” que, según su mirada, afectan el funcionamiento diario de los trabajadores municipales.

Si bien no se detallaron los alcances operativos del paro, desde ATM remarcaron que seguirán de cerca la evolución del conflicto y solicitaron al Ejecutivo municipal abordar con urgencia los reclamos para evitar una escalada mayor.