Robaron la casa de Valeria Mazza en San Isidro

Denuncian a Wanda Nara por trabajo no registrado
Una joven de 25 años presentó una demanda laboral contra la empresaria, a quien acusa de despido y trabajo no registrado. Reclama una indemnización cercana a los 28 millones de pesos.
Delincuentes ingresaron a la vivienda haciéndose pasar por jardineros. La hija de la modelo logró frustrar el robo con sus gritos.Espectáculos20/11/2025SOFIA ZANOTTI
La modelo Valeria Mazza fue víctima de un robo en su mansión ubicada en el barrio de Acasusso, San Isidro, durante la tarde del miércoles. Según confirmaron fuentes cercanas, al menos cuatro delincuentes saltaron el paredón perimetral y lograron ingresar a la propiedad.
El hecho ocurrió mientras Mazza y parte de su familia se encuentran de vacaciones en Europa. Aun así, dentro de la vivienda estaban una de sus hijas, una amiga y dos empleadas.
De acuerdo a lo informado por Arriba América (América TV), uno de los delincuentes se presentó en la puerta simulando ser jardinero y ofreciendo sus servicios al cuidador de la casa, identificado como Darío Gabriel Rodríguez. Cuando éste cerró la puerta tras rechazar la oferta, otros hombres ya habían ingresado por detrás del terreno.
La periodista Verónica Rosales detalló que la hija de la modelo advirtió la presencia de los intrusos y comenzó a gritar, lo que desencadenó la fuga inmediata del grupo. “Esos gritos hicieron que los delincuentes se fuguen, desistan y depongan la actitud”, señaló.
En la huida, los asaltantes apenas alcanzaron a tomar una mochila negra, que terminaron abandonando en la puerta de la vivienda ante la desesperación por escapar.
La movilera Florencia Ghio, desde el lugar, agregó que los gritos alertaron a todos los presentes, frustrando por completo el intento de escruche.
La Policía trabaja en la zona para identificar a los responsables.
Una joven de 25 años presentó una demanda laboral contra la empresaria, a quien acusa de despido y trabajo no registrado. Reclama una indemnización cercana a los 28 millones de pesos.
Marcelo Campos inició un proceso judicial contra la conductora por despido ilegal y presunta registración fraudulenta durante ocho años. La etapa de conciliación cerró sin acuerdo.
La actriz repasó el escándalo mediático, contó cómo vivió los mensajes filtrados y reveló por qué decidió reencontrarse con Mauro Icardi años después.
El streamer quedó otra vez en el centro de las críticas tras comparar “estar con una nena” con “estar con una nena de 8 años”, frase que generó rechazo inmediato en redes.
El ex futbolista aseguró que no tendría inconvenientes en que sus hijos vean a Mauro Icardi y pidió que, si ocurre, sea en un marco natural y centrado en su bienestar.
El futbolista fue visto en un shopping porteño junto a sus hijas y la China Suárez, pese a una cautelar que exige avisar cada traslado fuera de Tigre. El movimiento podría generarle nuevas complicaciones legales.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El delantero del Barcelona, ausente en la Selección de España por una pubalgia, fue visto en un boliche con estrictas reglas de acceso que despertaron controversia.
El histórico DT del Rojo confirmó que no seguirá al frente del plantel de Primera División. Habló de desgaste personal, la falta de recambio en el club y el valor del compromiso de los jugadores. “Me voy cuando yo quiero, no cuando me lo piden”, afirmó.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
La familia del pequeño Fausto aclaró la situación luego de la viralización de un video grabado en una iglesia. Explicaron que el niño atraviesa una alopecia de origen emocional y que no padece ninguna enfermedad grave.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.