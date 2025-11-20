Robaron la casa de Valeria Mazza en San Isidro

La modelo Valeria Mazza fue víctima de un robo en su mansión ubicada en el barrio de Acasusso, San Isidro, durante la tarde del miércoles. Según confirmaron fuentes cercanas, al menos cuatro delincuentes saltaron el paredón perimetral y lograron ingresar a la propiedad.

El hecho ocurrió mientras Mazza y parte de su familia se encuentran de vacaciones en Europa. Aun así, dentro de la vivienda estaban una de sus hijas, una amiga y dos empleadas.

De acuerdo a lo informado por Arriba América (América TV), uno de los delincuentes se presentó en la puerta simulando ser jardinero y ofreciendo sus servicios al cuidador de la casa, identificado como Darío Gabriel Rodríguez. Cuando éste cerró la puerta tras rechazar la oferta, otros hombres ya habían ingresado por detrás del terreno.

La periodista Verónica Rosales detalló que la hija de la modelo advirtió la presencia de los intrusos y comenzó a gritar, lo que desencadenó la fuga inmediata del grupo. “Esos gritos hicieron que los delincuentes se fuguen, desistan y depongan la actitud”, señaló.

En la huida, los asaltantes apenas alcanzaron a tomar una mochila negra, que terminaron abandonando en la puerta de la vivienda ante la desesperación por escapar.

La movilera Florencia Ghio, desde el lugar, agregó que los gritos alertaron a todos los presentes, frustrando por completo el intento de escruche.

La Policía trabaja en la zona para identificar a los responsables.