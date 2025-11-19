Makintach lamentó que deberá “hacer un duelo muy fuerte” tras ser destituida

El Papa León XIV evalúa visitar Argentina en 2026
El Sumo Pontífice adelantó que planea una gira por América Latina el próximo año e incluyó a Argentina entre los posibles destinos, junto a Perú, Uruguay y México.
La ex jueza fue inhabilitada por unanimidad y anticipó que apelará ante la Corte Suprema. Aseguró que “amaba la Justicia” y que deberá atravesar “un duelo muy fuerte”.Sociedad19/11/2025SOFIA ZANOTTI
La ex jueza Julieta Makintach afirmó que atraviesa “un duelo muy fuerte” después de haber sido destituida por el Jurado de Enjuiciamiento en el Anexo del Senado bonaerense. La resolución, votada por unanimidad, también la inhabilitó para ejercer cargos judiciales.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Makintach expresó que la decisión impactó de manera profunda en su vida profesional y personal. “Amaba la Justicia. Es un duelo muy fuerte que tengo que hacer”, señaló. Aun así, dijo confiar en que “hay algo más lindo” esperándola, aunque admitió que aún no tiene claro cuál será su futuro.
La ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro anticipó que presentará un recurso ante la Corte Suprema bonaerense para apelar el fallo: “Iré en busca de una resolución justa”. Aseguró que recibió propuestas laborales, pero que por el momento necesita “descansar” junto a su familia.
Makintach también calificó como “coherentes con la verdad” los pedidos de juicio político impulsados por el abogado Rodolfo Baqué contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso. Según sostuvo, durante el proceso “quedó demostrado que ellos sabían” sobre la filmación del documental Justicia Divina, que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Ese debate oral se reanudará el 17 de marzo de 2026.
El escándalo estalló a fines de mayo, cuando se difundieron imágenes de Makintach llegando en auto a los Tribunales de la calle Ituzaingó 340 y desplazándose por el edificio mientras era filmada. También se registró una entrevista en su despacho y en la sala donde se desarrollaban las audiencias, en las que votó a favor de la expulsión del abogado Baqué y de la detención de Julio César Coria, ex jefe de seguridad de Maradona.
En el World Schools Summit 2025, la investigadora Rebecca Winthrop advirtió que la inteligencia artificial solo será beneficiosa si se integra con lineamientos claros y con los maestros como protagonistas. Destacó riesgos, desafíos y la necesidad de formar alumnos con iniciativa y pensamiento crítico.
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en la zona rural de Media Luna. Trabajaba junto a su familia cuando ocurrió el accidente.
Un día después del veredicto del jurado popular, Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña mantuvieron un encuentro en el Complejo Penitenciario I de Resistencia. La jueza Dolly Fernández habló de “hartazgo social”.
La Justicia comenzó a trabajar para determinar cómo se inició el incendio en el predio industrial de Ezeiza, mientras algunos focos continúan activos. Aseguradoras y peritos recorren la zona para evaluar daños millonarios.
El exDT de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional asumirá la próxima semana tras la salida del Kily González. Su primer objetivo será el Trofeo de Campeones.
El club analiza al joven defensor uruguayo de Liverpool mientras define el futuro de Fabricio Bustos y planifica el armado del plantel para 2026.
Este jueves 20 de noviembre, alumnos y docentes de cinco instituciones educativas compartirán un espectáculo musical conjunto en el escenario “Los Tres Maestros”.
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso avanzar con el decomiso de bienes de la ex presidenta y otros condenados, tras quedar firme la sentencia por fraude en la obra pública. La medida alcanza más de 120 inmuebles.
El acompañante de una motocicleta fue identificado en un control vehicular y presentaba un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El organismo sudamericano analiza reemplazar las Eliminatorias con un nuevo torneo que otorgaría plazas mundialistas y un título oficial. Incluso Argentina, Uruguay y Paraguay podrían jugarlo pese a estar clasificados.
La rosarina compartió escenario con el tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro y calificó la experiencia como “la mejor noche de mi vida”. Su emoción se volvió viral en redes.