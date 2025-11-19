Makintach lamentó que deberá “hacer un duelo muy fuerte” tras ser destituida

La ex jueza Julieta Makintach afirmó que atraviesa “un duelo muy fuerte” después de haber sido destituida por el Jurado de Enjuiciamiento en el Anexo del Senado bonaerense. La resolución, votada por unanimidad, también la inhabilitó para ejercer cargos judiciales.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Makintach expresó que la decisión impactó de manera profunda en su vida profesional y personal. “Amaba la Justicia. Es un duelo muy fuerte que tengo que hacer”, señaló. Aun así, dijo confiar en que “hay algo más lindo” esperándola, aunque admitió que aún no tiene claro cuál será su futuro.

La ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro anticipó que presentará un recurso ante la Corte Suprema bonaerense para apelar el fallo: “Iré en busca de una resolución justa”. Aseguró que recibió propuestas laborales, pero que por el momento necesita “descansar” junto a su familia.

Makintach también calificó como “coherentes con la verdad” los pedidos de juicio político impulsados por el abogado Rodolfo Baqué contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso. Según sostuvo, durante el proceso “quedó demostrado que ellos sabían” sobre la filmación del documental Justicia Divina, que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Ese debate oral se reanudará el 17 de marzo de 2026.

El escándalo estalló a fines de mayo, cuando se difundieron imágenes de Makintach llegando en auto a los Tribunales de la calle Ituzaingó 340 y desplazándose por el edificio mientras era filmada. También se registró una entrevista en su despacho y en la sala donde se desarrollaban las audiencias, en las que votó a favor de la expulsión del abogado Baqué y de la detención de Julio César Coria, ex jefe de seguridad de Maradona.